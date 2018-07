Fuori pista a Bisconte. Polso rotto e milza asportata per una ragazza

Stava facendo gli esami per ottenere la patente A, per guidare i mezzi a due ruote. D'un tratto ha perso il controllo, non è riuscita a frenare ed è finita fuori pista. Il problema è che a Bisconte, lì dove si fanno gli esami, in quel punto mancavano le barriere protettive. Così una giovane messinese è finita nel torrente adiacente, è stata tirata fuori dai vigili del fuoco e portata in ambulanza all'ospedale Piemonte.

Ha riportato la frattura di un polso, l'incrinatura di alcune costole, ha avuto bisogno di punti sul mento e le è stata asportata la milza. Ora bisognerà chiarire per quale motivo mancassero le barriere di protezione e se, in queste condizioni, la pista è a norma.