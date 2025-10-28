 Esce fuori strada con l'auto, muore 50enne a Pace del Mela

Alessandra Serio

martedì 28 Ottobre 2025 - 09:28

La donna, titolare di un bar a Giammoro, era uscita di casa per andare a lavoro ma ha trovato la morte lungo la ss113

Tragico risveglio per la comunità di Pace del Mela dove stamane una cinquantenne ha perso la vita mentre si recava a lavoro, nella zona di Giammoro. La donna era alla guida della sua auto che è uscita fuori strada, lungo la Strada statale 113, precipitando nella scarpata sottostante.

Trova la morte sulla Ss113

Il veicolo si è completamente ribaltato e la conducente è morta prima che i soccorsi potessero estrarla dalle lamiere. Sul posto i carabinieri della stazione locale e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo che ora lavorano per riscostruire la dinamica dell’accaduto.

La dinamica dell’incidente

I primi accertamenti indicano che si tratta di un incidente autonomo, non risultano al momento altri veicoli coinvolti. I rilievi hanno messo in luce che l’auto ha impattato contro una protezione a bordo marciapiede, per poi rovinare nel terrapieno sottostante.

Mai arrivata a lavoro

La cinquantenne è titolare di un bar di Giammoro e stamane, come ogni mattina di buon’ora, era uscita di casa per andare ad alzare la saracinesca del gettonato locale, punto di ritrovo di tanti lavoratori della zona commerciale a ridosso di Milazzo. Ma non è mai arrivata a lavoro.

