Esclusa Turris, è ufficiale. Cambia ancora la classifica e la situazione del Messina

Saranno 18 le squadre che completeranno per intero il girone C e ci sarà una sola retrocessione sul campo. Ecco la nuova classifica del campionato

MESSINA – La decisione del Tribunale Federale Nazionale era attesa per oggi e, come già successo per il Taranto neanche una settimana fa, è stata decretata l’esclusione della Turris dal campionato. Sanzione alla “società Ss Turris Calcio Srl, esclusione dall’attuale campionato di competenza, nonché tre punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile disponibile” così si legge nel dispositivo ufficiale. Inoltre tre anni di inibizione ad Antonio Piedepalumbo, amministratore della società.

Il girone C di Serie C dunque si concluderà con 18 squadre e resta da capire quale squadra sarà la terza a retrocedere, l’unica sul campo. Il Messina si ritrova ultimo adesso e apparentemente da questa situazione recupera un punto sulla Casertana, che ne perde quattro dalla doppia sfida già giocata contro i campani, mentre i biancoscudati lasciano per strada solo i tre punti della vittoria ottenuta nel girone d’andata scendendo a quota 12. Tra penalizzazione (4 punti) ed esclusioni di Taranto (6 punti) e Turris (3 punti) i biancoscudati sono stati più che dimezzati rispetto ai venticinque punti che avevano appena qualche settimana fa.

In realtà però il Messina, non avendo ancora giocato al ritorno con la Turris, avrebbe dovuto farlo il 13 aprile quando invece osserverà un turno di riposo, avrà una partita in meno da giocare. Calcolatrice alla mano solo sette partite da giocare e quindi potenziali 21 punti contro i 24 che avrebbe a disposizione la Casertana che non osserverà riposi. Anche Latina, che facciamo entrare in questa lotta salvezza, avrà una partita in più rispetto ai peloritani, i laziali attualmente, dopo anche l’esclusione della Turris, si trovano a quota ventiquattro punti, esattamente il doppio del Messina.

La nuova classifica dopo l’esclusione della Turris

Audace Cerignola 55 punti (27 partite giocate)

Avellino 54 (27)

Monopoli 46 (27)

Benevento 44 (28)

Crotone 43 (27)

Potenza 41 (27)

Catania 40 (28) Pp: -1

Picerno 36 (27)

Giugliano 35 (26)

Juventus Next Gen 32 (28)

Trapani 32 (26)

Cavese 31 (27)

Sorrento 31 (26)

Team Altamura 31 (27)

Foggia 30 (27)

Latina 24 (26)

Casertana 19 (26)

Acr Messina 12 (27) Pp: -4

Turris (esclusa)

Taranto (esclusa)

Ai piani alti della classifica l’esclusione della Turris fa un favore all’Avellino che si porta praticamente ad un punto dalla vetta e le prime due squadre del girone, a grande distanza dalla terza Monopoli che è nella loro stessa situazione, giocheranno lo stesso numero di partite. Il Benevento quarta invece avrà due turni di stop forzati in cui non potrà aggiungere punti restando solo sei partite da giocare. Qualche squadra invece avrà occasione, con tutte e otto le partite da giocare da qui a fine campionato, di migliorare però solo il piazzamento playoff, queste sono Giugliano, Trapani, Sorrento.

