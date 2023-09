Escursioni a Francavilla, lavoratori in nero scoperti dai Cc che sospendono l'attività - Tempostretto

41 mila euro di multa al titolare per mancata sicurezza sui luoghi di lavoro

Una società che si occupa di escursioni è finita nel mirino dei controlli dei Carabinieri. Controlli che la Compagnia di Taormina ha effettuato, nel periodo estivo, in tutto il comprensorio turistico di Taormina e dintorni.

Giorno 30 agosto i carabinieri della stazione di Francavilla di Sicilia con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, ambito predisposto servizio finalizzato alla verifica della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno passato in rassegna la società che opera nel campo delle escursioni.

La verifica ha rivelato che mancava il documento di valutazione dei rischi, i lavoratori non erano stati adeguatamente formati in tema di sicurezza né erano stati sottoposti a visita medica. Inoltre è stata constatata la presenza di due lavoratori in nero e di un lavoratore autonomo impiegato senza la preventiva comunicazione di avviamento. Sono state quindi contestate sanzioni amministrative per un totale di 41.700 euro al titolare, che è stato denunciato, ed è stata disposta la temporanea sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di mancata regolarizzazione entro i termini imposti.