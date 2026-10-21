Esordio vincente per la Futura Volley Santa Teresa in casa contro il Teams Catania

Le parole di coach Prestipino al termine dell'incontro: "Siamo contenti perché l'obiettivo era iniziare bene il campionato"

SANTA TERESA DI RIVA – L’esordio sul palcoscenico nazionale comincia con tre punti. L’Edilizia Futura Volley Santa Teresa supera il Teams A2A Volley Catania in tre set (25-13, 25-23, 25-21) e inaugura il campionato di Serie B2 con una vittoria davanti al pubblico del “PalaBucalo”. Un esordio convincente, soprattutto nell’approccio, seguito da due parziali nei quali la formazione di Alessandro Prestipino deve confrontarsi con la crescente resistenza delle etnee. La Futura prevale grazie a una maggiore efficacia offensiva e alla capacità di trovare le soluzioni decisive nei momenti più delicati. Vittoria anche per l’Amando Ionica, mentre esce sconfitta dalla prima trasferta stagionale il Messina Volley.

Il calendario ripropone subito la sfida contro la squadra guidata dalla professoressa Ina Baldi, già affrontata nella finale playoff di Serie C della scorsa primavera, conclusa con la promozione delle santateresine. Un confronto che si rinnova nella categoria superiore e sorride ancora alla Futura. A guidare la produzione offensiva è Alessandra Iacona, miglior realizzatrice con 16 punti, 14 dei quali in attacco. In doppia cifra anche Viktoriia Polozhevets, autrice di 10 punti con il 77% di efficacia offensiva. Seguono Rita Franceschini con 9 punti, Giulia Costa con 8 e Loredana Scaccino con 6.

Così coach Alessandro Prestipino al termine dell’incontro: “Siamo contenti, perché l’obiettivo era cominciare bene il campionato. Le prime partite nascondono sempre tante insidie e giocare in casa ci ha aiutato a scioglierci e a trovare il ritmo giusto. Le ragazze sono entrate in campo con la testa giusta, mettendo in pratica quello che avevamo preparato durante le settimane di lavoro. Hanno risposto bene. Sappiamo che ci aspettano anche squadre molto attrezzate. Per questo iniziare con tre punti è una buonissima cosa, soprattutto rispetto al nostro obiettivo stagionale, che resta la salvezza. Poi vedremo cosa riusciremo a fare. Da domani cominceremo a preparare la trasferta contro La Braciera Palermo. Se riusciremo a ottenere un risultato positivo anche lì, potremo cominciare a divertirci”.

Futura Volley – Teams Catania 3-0

Primo set (25-13). La Futura entra in campo, trovando subito ritmo al servizio. La pressione della battuta limita la costruzione offensiva di Catania, mentre le padrone di casa sviluppano un gioco rapido ed efficace. Il vantaggio cresce dall’8-5 al 16-11, fino al 21-12 che anticipa la chiusura sul 25-13. I numeri confermano il dominio: 13 attacchi vincenti su 26 tentativi (50%) e cinque ace.

Secondo set (25-23). Catania reagisce e trova maggiore continuità. La Futura conserva il vantaggio iniziale, ma le avversarie riducono progressivamente le distanze. Le santateresine raggiungono il 24-21, prima di subire il recupero etneo fino al 24-23; il punto successivo vale il 2-0. La Futura realizza 18 attacchi vincenti (42%), ma perde incisività al servizio: un solo ace e cinque errori in battuta.

Terzo set (25-21). L’ultima frazione conferma l’equilibrio emerso nel secondo parziale. Catania resta in partita e mette alla prova la tenuta delle padrone di casa, che trovano il margine necessario nella fase conclusiva e lo difendono fino al 25-21. L’efficacia offensiva della Futura scende al 32%, con 12 attacchi vincenti su 38 tentativi: un calo che rende il set più combattuto, senza compromettere il risultato.

Il quadro statistico racconta una Futura efficace soprattutto in attacco: 43 punti su 107 tentativi, per il 40% complessivo, oltre a sei ace e tre muri punto. Una prova positiva, pur con margini di miglioramento nella continuità al servizio e nella gestione dei passaggi meno fluidi.