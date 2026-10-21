 Basile: "Basta col clima avvelenato, lavoriamo per il bene della città" VIDEO

Basile: “Basta col clima avvelenato, lavoriamo per il bene della città” VIDEO

Redazione

Basile: “Basta col clima avvelenato, lavoriamo per il bene della città” VIDEO

mercoledì 21 Ottobre 2026 - 11:14

Il commento del sindaco in seguito al pronunciamento dei giudici amministrativi e l'appello alla serenità istituzionale per il futuro della città

“Quando abbiamo presentato le liste eravamo consapevoli dell’iter che stavamo attivando, perché le cose le abbiamo sempre fatte in questi anni di amministrazione con criterio, con la testa e con la fiducia nelle leggi”. Così il sindaco di Messina, Federico Basile, commenta la sentenza del Tar che lo conferma primo cittadino.

“Il Tar ha decretato, respingendo entrambi i ricorsi, un principio che già conoscevamo” – prosegue.

L’invito a superare le tensioni e guardare al bene della città

Guardando al futuro e alle priorità del territorio, l’esortazione rivolta a tutte le parti coinvolte è quella di archiviare le polemiche. A questo proposito, Basile lancia un appello: “L’invito che voglio rivolgere a tutti è quello di smetterla con questo clima avvelenato che continua a esserci su tante cose e pensare a lavorare per il bene della città, tutti insieme, come ho sempre detto”.

Basile, poi, sottolinea l’importanza storica del mandato in corso, ricordando che “è la prima volta che la città conferma un sindaco al secondo mandato con un consenso importante”.

Infine, ribadisce la correttezza formale e sostanziale dell’operato istituzionale: “Sto lavorando come sempre in silenzio ma portando a casa i risultati. Sono stati fatti ricorsi legittimi, l’esito è altrettanto legittimo, lavoriamo insieme e magari concentriamoci su questo”.

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