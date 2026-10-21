 Terremoto 3.8 a Milo, avvertito nelle province di Catania e Messina

Terremoto 3.8 a Milo, avvertito nelle province di Catania e Messina

Redazione

Terremoto 3.8 a Milo, avvertito nelle province di Catania e Messina

mercoledì 21 Ottobre 2026 - 10:45

Movimento sismico registrato nella mattinata alle pendici dell'Etna, a una profondità di quattro chilometri

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.8 è stata avvertita questa mattina sul versante orientale dell’Etna. Il sisma è stato rilevato distintamente dalla popolazione locale, interessando diversi comuni dell’area pedemontana, della provincia di Catania e della vicina provincia di Messina.

I dati del rilievo scientifico

Secondo le rilevazioni fatte dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il fenomeno sismico si è verificato alle ore 8:49.

L’epicentro è stato localizzato a circa 7 chilometri a ovest dal centro abitato di Milo. Il punto di origine del movimento tellurico, l’ipocentro, è stato calcolato a una profondità superficiale di 4 chilometri. Le operazioni di monitoraggio e tracciamento sono state gestite dalla Sala Operativa dell’Ingv.

Riscontro sul territorio

Data la superficialità dell’ipocentro, la vibrazione è stata avvertita nitidamente dai residenti dei centri abitati limitrofi. Non si registrano danni a cose o persone. La rete di monitoraggio vulcanico e sismico prosegue il costante controllo dell’evoluzione della situazione nell’area etnea.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Messina, si laurea a 76 anni e rilancia: “Adesso la magistrale” VIDEO
Cgil in protesta sull’autostrada Messina – Catania. “Serve un piano urgente di messa in sicurezza”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED