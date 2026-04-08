Estate 2026: milioni di turisti stranieri hanno già prenotato la Sicilia. E i siciliani?

Redazionale

C’è un numero che dovrebbe fare riflettere chiunque viva in questa isola. Nel 2025, i turisti stranieri che hanno scelto la Sicilia per le vacanze hanno quasi raggiunto i 13 milioni, e crescono ogni anno.Inglesi, tedeschi, americani, olandesi: lo sanno già. Sanno che la Sicilia offre un mare, una cucina e una storia che nel resto d’Europa non si trovano. La domanda è: lo sanno anche i siciliani?

Non è retorica. Il New York Times ha inserito la Sicilia tra le 52 destinazioni imperdibili al mondo e i dati di Google confermano che l’isola è tra le destinazioni più ricercate al mondo, con ricerche che crescono ogni anno da Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi e Spagna.

I villaggi turistici sulle coste siciliane; dalla riviera di Cefalù alla costa ragusana, da Taormina a Siracusa; vedono i propri calendari estivi riempirsi con mesi di anticipo. Spesso da famiglie che vengono da lontano. Che pianificano, confrontano, prenotano. Mentre molti siciliani aspettano.

L’isola più desiderata d’Europa

C’è qualcosa di paradossale, e al tempo stesso bellissimo, nel fatto che milioni di persone attraversino mezzo continente per raggiungere posti che i siciliani hanno a pochi chilometri da casa. Non è una coincidenza, non è una moda passeggera. La Sicilia è una delle regioni italiane meglio posizionate nel turismo globale, capace di valorizzare la propria identità senza snaturarla: mare e cultura in equilibrio, cucina che è patrimonio, paesaggi che vanno dall’Etna alle isole minori e non assomigliano a nessun altro posto al mondo.

Questo lo sa chi viene da fuori. Lo sa il turista tedesco che prenota a gennaio il suo villaggio sulla costa di Ragusa. Lo sa la famiglia inglese che organizza l’estate siciliana con sei mesi di anticipo. Lo sa chi, atterrando a Catania o Palermo, sente di essere arrivato da qualche parte, non solo in vacanza, ma in un luogo con una storia, un’anima, un sapore preciso.

Per chi ci è nato, quel senso di appartenenza è ancora più profondo. Scegliere la Sicilia per le vacanze non è una soluzione di ripiego: significa rivendicare la propria identità.

Prenotare prima, spendere meglio

Si sta consolidando una polarizzazione nei comportamenti di prenotazione: da un lato cresce chi pianifica con oltre sei mesi di anticipo, dall’altro aumenta chi a metà giugno non ha ancora prenotato nulla. Il risultato è prevedibile: chi aspetta trova disponibilità ridotte nei periodi migliori e tariffe da alta stagione senza possibilità di confronto.

Aprile è ancora il momento giusto per scegliere con calma. Operatori come GB Viaggi, tour operator online specializzato in villaggi sul mare Italia, e punto di riferimento per le famiglie, con anni di esperienza e recensioni eccellenti su Trustpilot, ha una selezione completa di villaggi in Sicilia , che permette di confrontare diverse strutture, accedendo a tariffe che fanno una differenza concreta.

L’estate più bella è quella che conosci

Tra gli italiani che scelgono di restare in Italia, la Sicilia è la destinazione preferita in assoluto: la sceglie il 21% dei vacanzieri, davanti a Toscana, Puglia e Sardegna. Il dato dice che chi conosce l’isola tende a tornare.

I siciliani non hanno bisogno di scoprirla. Hanno solo bisogno di sceglierla. Quest’estate, da qualche parte in Sicilia, un villaggio affacciato sul mare aspetta di essere prenotato. Forse è il momento giusto per farlo.