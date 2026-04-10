Mutui. Dal Comune di Messina sì alla rinegoziazione, “risparmiati 737mila euro”

Delibera adottata dal commissario straordinario Mattei nell'ambito delle disposizioni della Cassa depositi e prestiti

MESSINA – “Risparmi significativi, con un beneficio complessivo di oltre 737mila euro”. Con la delibera n. 273 dell’8 aprile 2026, adottata dal commissario straordinario Piero Mattei, con i poteri della Giunta, è stata approvata la rinegoziazione del debito residuo dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in ammortamento al 1° gennaio 2026.

Si legge in una nota: “L’operazione si inserisce nel quadro delle opportunità offerte dalla normativa vigente e dalle recenti disposizioni della Cassa Depositi e Prestiti, che consentono agli enti locali di rivedere le condizioni dei prestiti in essere al fine di migliorare la sostenibilità finanziaria. La decisione è stata assunta a seguito di un’approfondita analisi tecnica dell’Area Finanziaria, che ha evidenziato la convenienza economica dell’intervento. La rinegoziazione consentirà una gestione più efficiente del debito, liberando risorse utili per il mantenimento dei servizi e per la programmazione di nuovi interventi sul territorio. Il provvedimento prevede inoltre la garanzia delle rate semestrali dei nuovi prestiti mediante delega al Tesoriere, a valere sulle principali entrate di bilancio, assicurando stabilità e affidabilità nella gestione degli impegni finanziari”.

E ancora: “Dall’analisi dei prospetti finanziari emerge che l’operazione produrrà risparmi significativi già nel breve periodo: per l’anno 2026 è previsto un risparmio di euro 321.828,14, mentre per l’anno 2027 il risparmio stimato è pari a euro 415.455,46. Il beneficio complessivo nei primi due esercizi ammonta quindi a euro 737.283,60, con effetti positivi che si estenderanno fino alla scadenza naturale dei mutui”.

Mattei: “Rafforzamento dell’equilibrio finanziario del Comune di Messina”

“Questa operazione rappresenta un passo importante verso il rafforzamento dell’equilibrio finanziario dell’ente. La rinegoziazione dei mutui consente di ottimizzare il peso del debito e di liberare risorse preziose da destinare ai servizi per i cittadini e allo sviluppo del territorio. È una scelta responsabile, fondata su valutazioni tecniche solide, che guarda alla sostenibilità nel medio e lungo periodo”, dichiara il commissario straordinario Mattei.

Amata e Germanà sempre polemici con Basile

Continua la polemica di Amata e Germanà con Basile. “Finalmente anche il Comune di Messina potrà attivare la procedura per l’adesione alla Rottamazione quinquies per i tributi e le multe dovuti all’ente. C’è voluto un atto del commissario straordinario Piero Mattei per consentire ai messinesi di beneficiare delle prerogative che consentono il versamento delle somme, senza sanzioni ed interessi. Tutto ciò poteva essere fatto prima dall’Amministrazione Basile se questa non avesse mostrato un atteggiamento cerbero sul tema. Del resto, Federico Basile e i suoi sodali erano impegnati a dare incarichi e a fare nomine per gli amici, quindi non potevano dedicarsi ancora una volta ai cittadini tartassati. Ringraziamo il commissario straordinario per il tempestivo intervento che potrà consentire ai messinesi di pagare quanto dovuto con sino a 54 rate bimestrali”. Lo affermano Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia ed Elvira Amata, assessore regionale di Fratelli d’Italia.

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