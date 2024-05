Estate a Milazzo, torna la balneazione assistita per i disabili

Anche quest’anno il Comune di Milazzo ha predisposto un servizio di accesso alle spiagge per i disabili e non solo. Ecco i dettagli

MILAZZO – La città del Capo si prepara ad accogliere la stagione estiva con l’attivazione di diversi servizi, ad iniziare dall’assistenza alla balneazione per i soggetti disabili con difficoltà deambulatorie.

Come lo scorso anno, infatti, il Comune di Milazzo metterà a disposizione due aree destinate al parcheggio delle auto munite del contrassegno per la sosta dei disabili, una pedana per raggiungere la spiaggia dal parcheggio e una sedia job. Disposta anche l’attivazione del servizio di vigilanza delle spiagge, con attrezzature d’emergenza e un collegamento con il 118.

Già avviate, infine, le operazioni di pulizia degli arenili, la riattivazione delle docce, la ricollocazione delle mini-isole ecologiche, la risagomatura degli accessi agli arenili e la posa delle passerelle.