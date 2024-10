Giostra. In via Seminario Estivo una nuova discarica di rifiuti

Le discariche abusive di rifiuti in via Seminario Estivo si formano in continuazione. Con un attento moniotoraggio non dovrebbe essere difficile individuare i responsabili

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Sono ricorrenti le segnalazioni di discariche abusive di rifiuti in via Seminario Estivo. Quella che ci è stata appena inviata mostra una distesa di sacchetti di spazzatura insieme a inerti, suppellettili di ogni genere e altro materiale simile. In questo modo, oltre a deturpare l’ambiente si rende più difficile raggiungere l’agognato obiettivo del 65% di raccolta differenziata.

Su tale problematica si è soffermata spesso la presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, annunciando una lotta senza quartiere agli incivili. Purtroppo, però, la strada per vincere questa importante battaglia è ancora lunga.

Va rilevato, comunque, che, nel caso specifico di via Seminario Estivo, visto che la formazione di discariche è costante, non dovrebbe essere così difficile individuare i responsabili attraverso una specifica opera di monitoraggio.