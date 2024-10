Dentro il Campanile del Duomo: come funziona il cuore dell’orologio astronomico VIDEO

236 gradini per arrivare in cima ed ammirare Messina dall’alto. Ecco lo spettacolo che i turisti attendono ogni giorno alle 12

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I rintocchi delle campane, il ruggito del leone, il gallo che canta 3 volte e l’Ave Maria di Schubert. Inizia così lo spettacolo che tutti i croceristi attendono ogni giorno alle 12 a piazza Duomo. Abbiamo percorso 236 gradini per arrivare in cima al Campanile: ecco come funziona il cuore dell’orologio astronomico più grande e complesso al mondo.

Orologio meccanico, fatto di leve e contrappesi

Il funzionamento è meccanico, è fatto di leve e contrappesi e infatti tutto è mosso dall’ingranaggio di movimento, detto anche “cuore dell’orologio”. E’ quello che governa tutto, e proprio perché è tutto meccanizzato e collegato basta che non parta un ingranaggio per fermare tutto il resto. Succede raramente, ma quando capita è sicuramente una delusione per i tanti turisti che ogni giorno attendono con tante aspettative lo spettacolo del Campanile a mezzogiorno.

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13

E’ l’attrazione turistica principale della città ed è visitabile all’interno tutti i giorni. Lungo il percorso delle scale si possono ammirare da vicino le statue in bronzo, compreso il leone alto 4 metri, il complesso sistema di leve e ingranaggi e una volta arrivati in cima ci si può affacciare sulla città. La vista di Messina dal belvedere è unica. Lo Stretto da una parte e le colline dall’altra. Ma anche la Chiesa di Montalto, il Sacrario di Cristo Re, la Galleria Vittorio Emanuele e il Duomo di Messina.

Spettacolo alle 12 e dura 12 minuti

Il meccanismo si muove ogni giorno alle 12 e dura 12 minuti. Ogni quarto d’ora durante le giornata si muovono le due eroine ai lati del gallo, Dina e Clarenza, che battono i quarti e le ore e il carosello delle età. A mezzogiorno la Chiesa di Montalto appare e a mezzanotte torna giù in silenzio e scompare dal Campanile.

Gestione di Campanile e Tesoro di MessinArte

L’associazione MessinArte gestisce l’apertura e le visite guidate all’interno del Campanile e del Tesoro del Duomo. “Grazie all’Arcidiocesi e all’arcivescovo di Messina sono garantiti ogni giorno l’apertura e il funzionamento dei due siti”, sottolinea il presidente e socio fondatore Gioacchino Gazzara.

Ecco lo spettacolare ingranaggio visto dall’interno e le statue in movimento. Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻