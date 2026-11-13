Via don Blasco, prolungamento sud fino a via Taormina: l’iter va avanti

Primi passi per la strada che permetterà di saltare il "tappo" del viale Gazzi. Nominato il gruppo di lavoro tecnico a supporto dell'opera

Un’opera fondamentale per ridisegnare la mobilità della zona sud e alleggerire la congestione veicolare. L’iter per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra via Taormina e la nuova via Don Blasco compie un passo in avanti sul piano amministrativo e tecnico, avvicinandosi alla fase realizzativa.

La svolta infrastrutturale per saltare il “tappo” di viale Gazzi

Il tracciato nasce per risolvere uno dei nodi critici della circolazione cittadina. Attualmente, l’asse della nuova via Don Blasco termina all’altezza dell’incrocio con il viale Gazzi, dove la vicinanza con il capolinea del tram e l’intersezione con via Bonino e via Taormina generano regolarmente pesanti incolonnamenti. L’obiettivo è prolungare l’arteria di circa 200 metri sfruttando le aree liberate dal degrado, consentendo ai veicoli in arrivo da sud di proseguire dritto ed immettersi direttamente in via Taormina, sgravando dal traffico pesante il grande incrocio principale.

L’iter in corso e i prossimi passaggi operativi

L’iter per la realizzazione della strada sta seguendo una tabella di marcia precisa. Sul fronte burocratico e progettuale, il Comune di Messina ha costituito e nominato il gruppo di lavoro interno a supporto della responsabile unica del progetto, l’architetta Alexia Pelle.

L’intervento, dotato di un quadro economico complessivo da 1 milione e 300mila euro, è inserito nella Strategia Territoriale della Fua di Messina ed è coperto dai finanziamenti della Priorità 6 del Programma Regionale Fesr Sicilia 2021-2027. Dopo l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione, i tecnici comunali inviati dall’assessorato ai Lavori pubblici hanno avviato i sopralluoghi e la progettazione esecutiva.

Il passaggio formale delle aree dalla Struttura commissariale al Risanamento al Comune di Messina si concretizzerà non appena l’impresa incaricata completerà le ultime demolizioni residue nelle zone limitrofe e lo smaltimento delle relative macerie. Superato questo passaggio e completate le procedure d’appalto, la strada potrà finalmente vedere l’apertura del cantiere definitivo.

La bonifica dei terreni e la fine dell’emergenza baracche

Dopo la demolizione delle baracche che per decenni hanno occupato la fascia a ridosso del muro di cinta della caserma, l’area è stata sottoposta a rigorose verifiche ambientali. Le analisi sui terreni di scavo, ripetute per accertare l’assenza di contaminazioni dopo i primi rilievi che avevano evidenziato la presenza di idrocarburi e metalli pesanti, hanno dato esito totalmente favorevole nell’ultimo campionamento. L’assenza di sostanze inquinanti ha confermato la completa bonifica del sito, ora l’obiettivo è di fare in fretta per realizzare la nuova strada.

Le foto sono state scattate ieri, 11 novembre 2026, e mostrano la sede stradale e l’avanzamento delle demolizioni nell’area adiacente.