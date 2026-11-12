In carcere entra la Google generation della mafia. Tutti i nomi degli arrestati VIDEO

Il procuratore capo D'Amato: "La mafia usa nuove tecnologie"

MESSINA – Microcellulari, smartphone, droni. Al clan Lo Duca di Catania e ai catanesi rinchiusi nel penitenziario messinese di Gazzi non mancava alcun ritrovato tecnologico, per continuare a delinquere dalla cella. Con gli smartphone, attraverso i servizi di messaggistica più disparati e di ultima generazione, i detenuti parlavano anche con i detenuti di altre carceri d’Italia. Con i loro uomini dentro lo stesso carcere e all’esterno, controllavano l’ingresso in carcere della droga – almeno una volta a settimana – corrompevano gli agenti, minacciavano detenuti poco compiacenti e organizzavano le così dette “sbattiture” delle grate delle celle, vere e proprie rivolte che miravano a fare capire chi comandava davvero, lì dentro.

In carcere non ci sono “differenze territoriali”, ha svelato l’inchiesta condotta tra il 2023 e il 2025, che ha indicato come i detenuti messinesi collaboravano ai traffici, a prescindere dalla zona di appartenenza.

I nomi degli arrestati

Molonia Pippo, Messina, 31 anni; Lo Duca Natale, Messina, 33 anni; Cortese Giovanni, Messina, 52 anni; Papale Alessio, Messina, 28 anni; Maiorana Salvatore, Messina, 34 anni; Surace Giuseppe, Messina, 40 anni; Tripodi Vincenzo, Messina, 34 anni; Memeti Nebi, Mazara del Vallo, 29 anni; Chiara Santo, Messina, 50 anni; Aspri Giovanni, Messina, 25 anni; Settimo Arcangelo, Messina, 47 anni; Arrigo Angelo, Messina, 38 anni; Di Blasi Eros, Messina, 28 anni; Milanese Massimiliano, Messina, 45 anni; Rossano Santo, Messina, 39 anni; Rossano Lorenzo, Messina, 23 anni; Cariolo Mario, Messina, 37 anni; Bonanzinga Emanuele, Messina, 20 anni; Rizzo Roberto, Messina, 30 anni; Campanella Domenico, Barcellona Pozzo di Gotto, 41 anni; Musolino Domenico, Messina, 47 anni; Inferrera William, Messina, 28 anni; Bonfiglio Kevin, Catania, 32 anni; Salanitro Carmelo, Catania, 39 anni; Pandetta Vincenzo, Catania, 35 anni; Mannino Salvatore, Catania, 36 anni; Zappalà Ivan, Catania, 34 anni; Sapiente Angelo, Catania, 30 anni; Di Grazia Orazio, Catania, 54 anni; Jovanovic Sasa, Serbia, 41 anni; Sparti Eduard, Catania, 27 anni; Nicolosi Angelo, Catania, 27 anni; Cacciatore Gabriele, Siracusa, 29 anni; Peritore Arnaldo, Gela, 24 anni; Tripolone Sebastiano, Catania, 45 anni; Trapani Maurizio, Catania, 39 anni.

Le inchieste e il “gruppo carceri”

Per scoprire quello che accadeva a Gazzi, il procuratore capo di Messina Antonio D’Amato (nell’intervista video) ha formato un vero e proprio “gruppo carceri”, formato dai magistrati Marco Accolla, Anita Siliotti e Francesca Bonanzinga, che hanno coordinato le inchieste del Comando provinciale dei Carabinieri, guidati dal comandante Lucio Arcidiacono, e del Nucleo Investigativo della Polizia penitenziaria, ai comandi del primo dirigente Ezio Giacalone.

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