Etna Comics apre con Ornella Muti, Caparezza e i big del fumetto Usa. Il programma di oggi - Tempostretto

In serata la consegna del Premio Angelo D'Arrigo a Samantha Cristoforetti

CATANIA – Le braccia levate al cielo in segno di esultanza, ad accompagnare con un boato il momento dell’apertura dei cancelli per la prima giornata di Etna Comics 2023. È la fotografia del taglio del nastro dell’undicesima edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, al quale hanno preso parte, insieme al direttore di Etna Comics, Antonio Mannino, e al vicedirettore Gianluca Impegnoso, il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, il commissario straordinario del Comune e della Città metropolitana di Catania, Piero Mattei, il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, il questore di Catania, Vito Calvino, e l’arcivescovo metropolita, mons. Luigi Renna.

Entusiasmo alle stelle già ieri mattina per l’esordio della kermesse, caratterizzata subito dalla presenza dei tre colossi del fumetto americano, John Romita Jr., Rick Leonardi e Kelley Jones, che in Area Comics hanno letteralmente calamitato le attenzioni di tutti gli appassionati, in cerca di dediche e commission.

Particolarmente atteso il ritorno del maestro del fumetto mondiale, Milo Manara, autore del manifesto di quest’anno, dedicato ad Agata, protagonista dell’incontro con la celebre attrice Ornella Muti, che a più di 40 anni dall’uscita del kolossal americano ‘Flash Gordon’, che la consacrò star internazionale, vanta ancora un primato assoluto: il suo personaggio ‘Princess Aura’ di ‘Flash Gordon’ ha sempre vinto tutti i sondaggi internazionali relativi alle figure femminili tratte dai fumetti e portate sul grande schermo, riuscendo a spuntarla pure su la “Black Widow” interpretata da Scarlett Johansson.

Con la sua presenza la settima arte del cinema ha incontrato la nona arte del fumetto in un confronto che ha appassionato il pubblico in Area Taboocom. Tutti in fila a caccia di un autografo di Caparezza, affiancato dall’amico fumettista Simone Bianchi, per il panel sulla contaminazione tra musica e fumetto.

Caparezza con Simone Bianchi

Questa mattina il rapper e cantautore sarà protagonista di una conferenza dal titolo “Scripta manent” insieme a Davide Toffolo, Luca Bonora e Cecilia Randall. Sotto i riflettori, il ruolo della scrittura nella creazione artistica.

Grande successo in Area Palco per la premiere nazionale del film Denti da Squalo, alla presenza del regista Davide Gentile, di Edoardo Pesce nei panni del Corsaro, e di Tiziano Menichelli e Stefano Rosci, nei ruoli di Walter e Carlo.

Il cast presenterà il film – distribuito da Lucky Red e nelle sale dall’8 giugno – domani mattina nel corso di una conferenza in Sala Polifemo.

Alle 19:00 nuovo appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema, che potranno assistere all’anteprima nazionale di Mindcage – Mente criminale, un thriller avvincente, capace di spaziare tra horror e soprannaturale. Alla premiere del film, che uscirà nelle sale sempre l’8 giugno, prodotto da Lionsgate e distribuito da Notorious Pictures, sarà presente anche il regista Mauro Borrelli.

Sul palco Asian Wave Don Alemanno coinvolgerà i presenti con “Alla balla spaziale! Bufale, miti e leggende sui cartoni giapponesi in Italia”.

Chiuderà la giornata la nona edizione del Premio Angelo D’Arrigo, organizzato dall’omonima fondazione e ospitato per il secondo anno consecutivo all’interno di Etna Comics.

Sarà lo spazio il tema dell’edizione 2023 e, non a caso, a ricevere il premio direttamente a Catania sarà l’astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia spaziale europea e prima donna europea scelta come comandante della Stazione spaziale internazionale.

La serata, presentata da Luca Pagliari e con alcune letture affidate agli attori Ester Pantano e Aldo Leontini, vedrà, oltre alla presenza di Samantha Cristoforetti, anche la partecipazione di Francesco Torchia, responsabile del Centro di Medicina aerospaziale. A suonare, invece, saranno Giorgio Vanni, i Lautari, Lello Analfino dei Tinturia e i Beija Flor. La regia sarà curata da Manolo Luppichini.

Per partecipare all’evento sarà necessario ritirare un apposito braccialetto allo stand della Fondazione Angelo D’Arrigo, effettuando una donazione libera.