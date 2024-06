Europee. Libertà di De Luca prima a Messina ma lontana dall’obiettivo LE PREFERENZE

Non ha consistenza nazionale (1,1) e cala in Sicilia. Chi vince e chi perde in città

MESSINA – Europee 2024. A Messina e in provincia Cateno De Luca vince con Sud chiama Nord. La lista Libertà è sul 29,1, non lontana dal 31,8% alle politiche. In provincia si attesta sul 21.71 per cento, con 46.821 voti. Il crollo avviene a livello nazionale: Libertà è sull’1,1. Avviene pure un calo in Sicilia rispetto alle regionali di due anni fa: nell’isola è intorno all’8 per cento.

Anche se non sono elezioni sovrapponibili, in provincia di Messina le liste per De Luca “Sindaco di Sicilia” avevano ottenuto un 42,242% contro il 39,252 delle forze politiche di centrodestra. E ScN aveva ricevuto il 14% dei voti in Sicilia, diventando primo partito.

49.7% l’affluenza in Sicilia, 38,5 a Messina. Prevale l’astensionismo.

L’obiettivo dei 150mila voti

Certo, il sogno dei 150mila voti non si è avverato. Il leader, deputato regionale e sindaco di Taormina aveva fissato l’obiettivo per Messina (60mila voti) e provincia (altri 90mila voti). “Altrimenti qualche testa cadrà”. Un traguardo rimasto lontano.

Ecco i voti e le preferenze. Fratelli d’Italia è al 14,32% (15,83% nel 2022 alle politiche). Crescono il Pd con il 13,78% e Forza Italia al 12,99 (ne aveva cinque in meno nel 2022). Il M5S è all’11,39% e aveva il 17 alle politiche. Balzo della Lega al 7,79%, due anni fa intorno al 3. Alleanza Verdi-Sinistra 4,95%, Stati Uniti d’Europa 1,87%, Azione 1,54%.

Cateno De Luca a Messina ottiene 17.294 voti, 38470 nella provincia. Laura Castelli 8.743, sempre per Libertà. Elvira Amata, assessora regionale di Fratelli d’Italia, ottiene 3.043 preferenze, alle spalle di Giorgia Meloni, 6.112. Per il Partito democratico, Maria Flavia Timbro prende 3.419 voti. Per Forza Italia Bernardette Grasso 3.375. Giuseppe Antoci, capolista del M5S, 3.883 voti. Nella Lega il senatore Nino Germanà 2.690 preferenze.

Dopo Libertà quasi al 22%, in provincia Forza Italia (20,31%), Fratelli d’Italia (18,21%), Pd (12,09%), M5S (10,29%), Lega (8,29%).

Le liste a Messina

Dal sito del Comune di Messina

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 3414 voti, 4.95%



M5SMOVIMENTO 5 STELLE 7846, 11.39%

FDI FRATELLI D'ITALIA 9867, 14.32%

PD PARTITO DEMOCRATICO 9484, 13.76%

LEGA SALVINI PREMIER 5371, 7.79%

STATI UNITI D'EUROPA 1288, 1.87%

AZIONE - SIAMO EUROPEI 1064, 1.54%

LIBERTA' 20051, 29.1%

PTD PACE TERRA DIGNITA' 1354, 1.96%

FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 8949, 12,99

AP ALTERNATIVA POPOLARE 227, 0.33%

I voti

Elezioni Parlamento Europeo – MESSINA

Sezioni con preferenze:

253 su 253



DATI UFFICIOSI

del 10/06/2024-05.45

Dal sito del Comune di Messina



Candidato Preferenze ORLANDO LEOLUCA 491 12.93% SALIS ILARIA 1161 30.58% LUCANO DOMENICO 1137 29.95% DATO CINZIA 103 2.71% BARBARA EMANUELE 49 1.29% FIERTLER GIULIANA 730 19.23% MUSCAU FRANCESCO 16 0.42% PAGLIAZZO STEFANIA 109 2.87% Totale Preferenze 3796 100%

Candidato Preferenze ANTOCI GIUSEPPE 3883 58.33% PILO CINZIA 444 6.67% CINQUE PATRIZIO 601 9.03% DI PRIMA ANTONELLA 717 10.77% FARRUGGIA VIRGINIA 588 8.83% PORCU MATTEO 51 0.77% RANDAZZO ANTONINO 133 2% MONTAUDO MATILDE 240 3.61% Totale Preferenze 6657 100%

Candidato Preferenze MELONI GIORGIA 6112 50.97% DEIDDA SALVATORE 149 1.24% AMATA ELVIRA 3043 25.38% GIAMMUSSO MASSIMILIANO 594 4.95% MILAZZO GIUSEPPE 964 8.04% RAZZA RUGGERO BENEDETTO ITALO 1016 8.47% SAVARINO GIUSEPPA 90 0.75% SCORPO ALESSIA 24 0.2% Totale Preferenze 11992 100%

Candidato Preferenze SCHLEIN ELENA ETHEL 2773 25.14% NICITA ANTONIO 1063 9.64% TILOTTA LIDIA 336 3.05% BARTOLO PIETRO 1728 15.67% QUAQUERO ANGELA MARIA 27 0.24% LUPO GIUSEPPE 1601 14.51% TIMBRO MARIA FLAVIA 3419 31% BELVISI GIUSEPPE 83 0.75% Totale Preferenze 11030 100%

Candidato Preferenze TARDINO ANNALISA 253 3.88% VANNACCI ROBERTO 1276 19.56% BONAFEDE ESTERINA 396 6.07% GERMANA’ ANTONINO SALVATORE 2690 41.25% LUNESU MICHELINA 123 1.89% REITANO FRANCESCA 293 4.49% STANCANELLI RAFFAELE 1444 22.14% TURANO GIROLAMO 47 0.72% Totale Preferenze 6522 100%

Candidato Preferenze BERNARDINI RITA 140 12.02% CALANNA FRANCESCO CONCETTO 129 11.07% MICARI FABRIZIO 81 6.95% FALLETTA VALENTINA 213 18.28% PUTZOLU PIETRINA 10 0.86% BALLATORE LUCA 11 0.94% POLITI CAROLA 16 1.37% RENZI MATTEO 565 48.5% Totale Preferenze 1165 100%

Candidato Preferenze CALENDA CARLO 336 35% ALFANO SONIA 326 33.96% DAMIANI GIANFRANCO 17 1.77% BENONI MARTINA 11 1.15% PALAZZOLO GIANNI 153 15.94% COCOMERO ROSANNA 72 7.5% TRUDU NICOLA 9 0.94% BONETTI ELENA 36 3.75% Totale Preferenze 960 100%

Candidato Preferenze DE LUCA CATENO 17294 54.92% CASTELLI LAURA 8743 27.76% AIELLO PIERA 186 0.59% BANDIERA EDGARDO 1334 4.24% FERRO GIULIA 1241 3.94% FIGUS BARBARA 893 2.84% LA VARDERA ISMAELE 1785 5.67% PARRINELLO ANTONIO GIUSEPPE 14 0.04% Totale Preferenze 31490 100%

Candidato Preferenze SANTORO MICHELE 600 39.89% SABENE BENEDETTA 167 11.1% LA VALLE RANIERO LUIGI 64 4.26% BACCOLI FEDERICA 43 2.86% BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 85 5.65% FRESU GIOVANNI 42 2.79% MANTINEO ANTONINO 466 30.98% MONNI ELISA 37 2.46% Totale Preferenze 1504 100%

Candidato Preferenze CHINNICI CATERINA 3125 23.43% COSSA MICHELE 2188 16.41% CALIA MADDALENA 434 3.25% DELL’UTRI MASSIMO 714 5.35% FALCONE MARCO 1345 10.09% GRASSO BERNARDETTE FELICE 3375 25.31% LA ROCCA RUVOLO MARGHERITA 17 0.13% TAMAJO EDMONDO 2137 16.03% Totale Preferenze 13335 100%

Candidato Preferenze BANDECCHI STEFANO 27 14.84% GATTUSO MATTIA 19 10.44% ALAIMO ALFONSO 4 2.2% CIAMBRONE MANUELA 3 1.65% ROMAGNOLI MASSIMO 98 53.85% VALENTI VALENTINA 31 17.03% Totale Preferenze 182 100%

Le percentuali delle preferenze sono calcolate sul totale delle preferenze ai candidati della Lista.

Il voto in provincia di Messina

LIBERTA’ 46.821, 21,71

FORZA ITALIA 44.052, 20,42

FRATELLI D’ITALIA 39.142, 18,15

PARTITO DEMOCRATICO 26.227, 12,16

MOVIMENTO CINQUESTELLE 22,234, 10,31

LEGA SALVINI PREMIER 18.291, 8,47

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 7.719, 3,58

STATI UNITI D’EUROPA 4.355, 2,02

PACE TERRA DIGNITA’ 3.167, 1,47

AZIONE 2.655, 1,23

ALTERNATIVA POPOLARE 1.058, 0,49

Totale liste 215-711. 100

Il voto complessivo, Messina e provincia

LIBERTA’

DE LUCA CATENO 38.470

CASTELLI LAURA 20.516

LA VARDERA ISMAELE 5.149

BANDIERA EDGARDO DETTO EDY 3.125

FERRO GIULIA 2.199

FIGUS BARBARA 1.703

AIELLO PIERA 947

PARRINELLO ANTONIO GIUSEPPE 225

FRATELLI D’ITALIA

MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA 6.112

AMATA ELVIRA 3.043

RAZZA RUGGERO BENEDETTO ITALO 1.016

MILAZZO GIUSEPPE 964

GIAMMUSSO MASSIMILIANO DETTO MASSI, DETTO MUSSO 594

DEIDDA SALVATORE DETTO SASSO 149

SAVARINO GIUSEPPA DETTA GIUSI 90

SCORPO ALESSIA 24

PARTITO DEMOCRATICO

TIMBRO MARIA FLAVIA 3.419

SCHLEIN ELENA ETHEL DETTA ELLY 2.773

BARTOLO PIETRO 1.728

LUPO GIUSEPPE DETTO PEPPINO 1.601

NICITA ANTONIO 1.063

TILOTTA LIDIA 336

BELVISI GIUSEPPE 83

QUAQUERO ANGELA MARIA 27

FORZA ITALIA

GRASSO BERNARDETTE FELICE 3.375

CHINNICI CATERINA 3.125

COSSA MICHELE 2.188

TAMAJO EDMONDO DETTO TAMAIO, DETTO DI MAIO, DETTO EDY, DETTO EDI, DETTO EDDY 2.137

FALCONE MARCO 1.345

DELL’UTRI MASSIMO 714

CALIA MADDALENA 434

LA ROCCA RUVOLO MARGHERITA DETTA RITA 17

MOVIMENTO CINQUESTELLE

ANTOCI GIUSEPPE 3.883

DI PRIMA ANTONELLA 717

CINQUE PATRIZIO 601

FARRUGGIA VIRGINIA 588

PILO CINZIA 444

MONTAUDO MATILDE DETTA MONTAURO, MONTALDO, MONTALTO 240

RANDAZZO ANTONINO 133

PORCU MATTEO 51

LEGA

GERMANA’ ANTONINO SALVATORE 2.690

STANCANELLI RAFFAELE 1.444

VANNACCI ROBERTO 1.276

BONAFEDE ESTERINA 396

REITANO FRANCESCA 293

TARDINO ANNALISA 253

LUNESU MICHELINA 123

TURANO GIROLAMO DETTO MIMMO 47

ALLEANZA VERDI E SINISTRA

SALIS ILARIA 1.161

LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 1.137

FIERTLER GIULIANA DETTA FIRTLER, DETTA FITLER 730

ORLANDO LEOLUCA 491

PAGLIAZZO STEFANIA 109

DATO CINZIA 103

BARBARA EMANUELE 49

MUSCAU FRANCESCO 16

PACE TERRA DIGNITA’

SANTORO MICHELE 600

MANTINEO ANTONINO 466

SABENE BENEDETTA 167

BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 85

LA VALLE RANIERO LUIGI 64

BACCOLI FEDERICA 43

FRESU GIOVANNI 42

MONNI ELISA 37

STATI UNITI D’EUROPA

RENZI MATTEO 565

FALLETTA VALENTINA 213

BERNARDINI RITA 140

CALANNA FRANCESCO CONCETTO 129

MICARI FABRIZIO 81

POLITI CAROLA 16

BALLATORE LUCA 11

PUTZOLU PIETRINA 10

AZIONE

ALENDA CARLO 336

ALFANO SONIA 326

PALAZZOLO GIANNI DETTO GIANGIACOMO 153

COCOMERO ROSANNA 72

BONETTI ELENA 36

DAMIANI GIANFRANCO 17

BENONI MARTINA 11

TRUDU NICOLA 9

ALTERNATIVA POPOLARE

ROMAGNOLI MASSIMO 98

VALENTI VALENTINA 31

BANDECCHI STEFANO 27

GATTUSO MATTIA DETTA TEA 19

ALAIMO ALFONSO 4

CIAMBRONE MANUELA 3

