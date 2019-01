A Rometta arriva la befana, torna l'appuntamento dedicato ai più piccoli

Torna anche quest’anno l’appuntamento, nel romettese, con la “Befana dei bambini”. L’evento, realizzato in collaborazione con l’associazione “Globus” si svolgerà il prossimo 6 gennaio alle 15.00 presso l’aula consiliare di Rometta. I bambini riceveranno doni direttamente dalla befana, con giochi e animazione.

La vecchietta più amata dai bambini lascerà quindi la scena, per dare spazio alla banda musicale “Città di Rometta”. Il gruppo bandistico, diretto dal maestro Stefano Insana, si esibirà alle 18.30 proponendo il tradizionale “Concerto di Capodanno”.

L’appuntamento con la “befana dei bambini” è stato instaurato nel 2016 e nasce, inizialmente, come regalo ai giovanissimi del comune che più volte si sono impegnati in progetti e iniziative legate al rispetto dell’ambiente e del territorio. “Un premio per il loro impegno” aveva dichiarato, in quell’occasione, il sindaco Nicola Merlino.

Salvatore Di Trapani