Ex Ferrotel e Servirail fermi al palo. De Luca (M5S): "Intollerabile l'inerzia di Regione e Cas" - Tempostretto

L'impegno della Regione a convocare il Cas per risolvere la questione

«Nonostante la recente approvazione da parte dell’Ars della norma che consente ai lavoratori ex Ferrotel ed ex Servirail di essere impiegati per il rafforzamento dei servizi di vigilanza e di manutenzione stradale del Cas, devo registrare e denunciare l’inerzia del Governo regionale e del Consorzio Autostrade Siciliane». Così il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca.

«Ormai – continua il parlamentare pentastellato – non ci sono più giustificazioni per tenere al palo le decine di famiglie che attendono da troppo tempo di vedere finalmente risolta la loro vertenza lavorativa: le risorse economiche ci sono e la norma che bloccava le assunzioni è stata eliminata. Non è dunque più tollerabile l’immobilismo di Regione e Cas».

Antonio De Luca sollecita il Governo regionale ed il Consorzio Autostrade Siciliane a redigere e a sottoscrivere in tempi brevi la convenzione che permetta ai lavoratori ex Ferrotel ed ex Servirail di poter tornare a lavorare e ad occuparsi dei servizi di vigilanza e di manutenzione stradale del Cas.

«Ho contattato personalmente il dirigente dell’assessorato, che si è impegnato a convocare questa settimana i vertici del Cas per definire la questione. Ma non basta. È giunta l’ora di porre fine a questa triste storia di precariato infinito, perché la misura è colma. L’assessore Falcone e il Cas – conclude il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle – passino dalle parole ai fatti, il tempo degli annunci è terminato, ed è giunta l’ora di concretizzare. E’ una questione di serietà».

