 Messina. Nuovi orari in Biblioteca comunale, sarà aperta dal martedì al sabato

Messina. Nuovi orari in Biblioteca comunale, sarà aperta dal martedì al sabato

Redazione

Messina. Nuovi orari in Biblioteca comunale, sarà aperta dal martedì al sabato

giovedì 30 Aprile 2026 - 11:30

Cambiano i giorni di apertura

Per il mese di maggio 2026, la Biblioteca Comunale e l’Archivio Storico adotteranno un nuovo calendario di apertura al pubblico. Gli orari saranno così articolati: dal martedì al sabato, dalle ore 9 alle 13; nelle giornate di martedì e giovedì è prevista anche un’apertura pomeridiana, dalle 15 alle 18.

La riorganizzazione degli orari è finalizzata a migliorare la fruizione dei servizi e a venire incontro alle diverse esigenze degli utenti. Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, sarà possibile contattare gli uffici tramite email all’indirizzo: biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it oppure telefonicamente il numero 090 7723545.

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