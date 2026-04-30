Messina. Nuovi orari in Biblioteca comunale, sarà aperta dal martedì al sabato

Cambiano i giorni di apertura

Per il mese di maggio 2026, la Biblioteca Comunale e l’Archivio Storico adotteranno un nuovo calendario di apertura al pubblico. Gli orari saranno così articolati: dal martedì al sabato, dalle ore 9 alle 13; nelle giornate di martedì e giovedì è prevista anche un’apertura pomeridiana, dalle 15 alle 18.

La riorganizzazione degli orari è finalizzata a migliorare la fruizione dei servizi e a venire incontro alle diverse esigenze degli utenti. Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, sarà possibile contattare gli uffici tramite email all’indirizzo: biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it oppure telefonicamente il numero 090 7723545.