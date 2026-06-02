Madonna della Lettera, come cambia la viabilità a Messina

Divieti di transito, variazioni alla circolazione e misure di sicurezza nel centro cittadino in occasione della Solennità della Patrona

MESSINA – Festa della Madonna della Lettera 2026: tutte le modifiche alla viabilità per le celebrazioni del 3 giugno. In occasione della Solennità della Madonna della Lettera, Patrona della Città e dell’Arcidiocesi di Messina, prevista per mercoledì 3 giugno 2026, il Comune di Messina – Servizio Mobilità Urbana ha predisposto un piano di viabilità e sicurezza per consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni religiose e della tradizionale processione della Statua Argentea. Le celebrazioni avranno inizio alle ore 11.00 presso la Basilica Cattedrale con il Solenne Pontificale presieduto dal cardinale Angelo Bagnasco. Nel pomeriggio, alle ore 18.30, prenderà il via la processione della Madonna della Lettera lungo il seguente percorso: Piazza Duomo, Corso Cavour, Via Tommaso Cannizzaro, Via Garibaldi, Via I Settembre, Piazza Duomo.

La processione della Madonna della Lettera e le disposizioni del Comune di Messina

Per consentire il passaggio della processione e garantire la sicurezza dei partecipanti, saranno adottati i seguenti provvedimenti viabili. Per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo religioso e comunque secondo le indicazioni delle forze dell’ordine vigerà il divieto di transito veicolare lungo Corso Cavour nel tratto compreso tra Piazza Antonello e via Tommaso Cannizzaro; via Tommaso Cannizzaro, nel tratto compreso tra Corso Cavour e via Garibaldi; via Garibaldi (carreggiata lato monte), nel tratto compreso tra via Tommaso Cannizzaro e Largo San Giacomo; via I Settembre, nel tratto compreso tra via Garibaldi e Piazza Duomo.

Lungo tutto il percorso saranno collocate barriere di sicurezza e mezzi pesanti antisfondamento, con il supporto operativo delle Forze dell’Ordine, di ATM S.p.A., AMAM S.p.A., Messina Servizi Bene Comune S.p.A. e del Dipartimento Servizi Tecnici comunale.

Inoltre, dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di mercoledì sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti aree: nello spazio destinato alla fermata autobus sul lato ovest di Piazza Duomo; in via I Settembre, lato sud, nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e via Garibaldi; e dalle ore 16.00 fino al termine della manifestazione religiosa sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Garibaldi, carreggiata lato mare, nel tratto compreso tra via I Settembre e Largo San Giacomo, al fine di agevolare la viabilità alternativa.Saranno poi temporaneamente aperti i varchi con la rimozione dei dissuasori metallici in Piazza Duomo, lato Corso Cavour, e in via I Settembre, all’intersezione con via Cesare Battisti.

Per garantire il regolare svolgimento della processione, sarà disposta la rimozione temporanea di dehors, tavoli, sedute e altre occupazioni di suolo pubblico presenti in via I Settembre, nel tratto compreso tra via Garibaldi e Piazza Duomo. Gli interventi saranno effettuati a cura e spese dei rispettivi titolari delle attività commerciali interessate. È stata poi prevista una protezione perimetrale attorno alla storica Fontana di Orione in Piazza Duomo, mediante l’installazione di appositi pannelli di sicurezza.

Inoltre per consentire lo svolgimento dello spettacolo piromusicale, che si terrà da Palazzo Zanca, nell’ambito della quarta edizione della “Notte Mariana”, sempre in occasione delle celebrazioni previste per la Madonna della Lettera, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e il divieto di transito veicolare e pedonale in Via Argentieri (strada antistante Palazzo Zanca), nel tratto compreso tra Via Consolato del Mare e Via San Camillo, dalle ore 23.30 alle ore 00.00 del 2 giugno 2026.

Ulteriori disposizioni viabili sono state adottate presso la Parrocchia S. Maria Incoronata di Camaro Superiore, in prossimità dell’area in cui è ubicata l’edicola della Madonna della Lettera. Pertanto, dalle 16.00 del 2 giugno alle 15.00 del 3 giugno, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in tutto il perimetro dell’aiuola di via Comunale Camaro/via Forno e nei tratti di di strada limitrofi all’area interessata.