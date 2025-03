Ex Fiera, si sblocca il “caso acqua”: 93mila euro ad Amam per l’allaccio

L'Autorità di Sistema portuale dello Stretto ha approvato il preventivo e lo schema di contratto con l'azienda. L'obiettivo resta aprire entro l'estate

MESSINA – Con il decreto n.46 del 26 marzo l’Autorità di Sistema portuale dello Stretto ha approvato il preventivo e lo schema di contratto con Amam per l’allaccio per la fornitura di acqua a scopo irriguo non potabile relativi ai lavori di “Riqualificazione del waterfront della città di Messina nelle aree libere della zona ex-Fiera per il collegamento con la Passeggiata a mare”.

Si tratta di un passaggio fondamentale per lo sblocco dei lavori, fermi da mesi proprio a causa della mancata fornitura idrica che serve a portare avanti il cantiere. Il preventivo presentato da Amam parla di un importo di 92.663,47 euro ed è stato approvato insieme alla rimodulazione del quadro economico tecnico dell’intervento.

Obiettivo completare i lavori

Con questo passaggio dovrebbero sbloccarsi i lavori in Fiera con l’obiettivo di aprire entro l’estate, com’è stato annunciato nelle ultime settimane. Erano stati i vertici dell’Adsp dello Stretto durante una seduta della terza commissione, circa un mese fa, che la situazione era stata sbloccata. Il commissario Antonio Ranieri aveva spiegato: “L’unica questione rimasta in sospeso era la parte a verde per la fornitura dell’acqua che serviva a mantenere in vita il verde stesso. Sono state fatte una serie di interlocuzioni con Amam e si è trovata una soluzione. Siamo sulla parte finale dei lavori per cui con una tempistica che cercheremo di abbreviare, perché è nostro interesse restituire questa parte di città ai cittadini”.