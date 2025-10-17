Ex Grandi Magazzini, novità in vista per l’area di Pistunina?

Via all'asta per acquisire la grande area a sud di Messina. Intanto l'imprenditore Runza è stato assolto per la seconda volta

Messina – Potrebbe essere ad una svolta la vicenda che riguarda gli ex Grandi Magazzini di Pistunina, l’enorme area commerciale chiusa da oltre 20 anni e abbandonata nel degrado, a lato della Ss 114.

Asta per l’area commerciale

Dopo il via libera del Tribunale al concordato fallimentare, è già stata avviata l’asta con una prima apertura qualche settimana fa. La prima chiamata è però andata deserta e il liquidatore spera ora nella nuova asta che sarà fissata probabilmente entro l’anno.

Il nodo resta quello legato alla bonifica. Per il resto l’area potrebbe essere appetibile, vista la collocazione e l’estensione della superficie commerciale. Ma all’orizzonte al momento non si sono dichiarati soggetti interessati.

Imprenditore accusato e assolto due volte

Intanto è arrivato a sentenza quello che è il secondo processo penale legato al fallimento dei Grandi Magazzini che hanno chiuso i battenti definitivamente nel 2021.

Il Tribunale ha assolto “perché il fatto non sussiste” l’imprenditore Rosario Runza, amministratore della Sicral srl in liquidazione, ovvero l’impresa proprietaria di GM, che erano stati accusati di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina. Imputato anche il liquidatore, l’avvocato Guglielmo D’Anna.

Il processo e la sentenza

A entrambi la Procura di Messina aveva contestato i pericoli derivanti dall’edificio rimasto instabile e i presunti mancati interventi, dopo le ordinanze del Comune che intimavano la messa in sicurezza. Interventi che, ha dimostrato il curatore, erano stati certamente effettuati dopo che il professionista aveva avuto in custodia l’immobile, nel 2012. I sigilli però erano stati violati a più riprese, anche dopo la bonifica. La responsabilità secondo i giudici non è però dell’imprenditore Runza che, difeso dall’avvocato Antonio Centorrino, è stato assolto ed aveva già incassato una precedente sentenza liberatoria, nel 2021, per un’accusa parallela.