Messina. Spaccia droga dai domiciliari, arrestata 34enne

venerdì 05 Dicembre 2025 - 13:00

La scoperta durante un controllo in casa, a Giostra

Ieri sera, con l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato una 34enne del luogo, che dallo scorso mese di ottobre si trovava ristretta agli arresti domiciliari per gli stessi reati.

I Carabinieri sono entrati nell’appartamento dell’indagata per un controllo. È stato l’atteggiamento insofferente e nervoso assunto dalla donna a insospettire i militari che hanno pertanto proceduto a fare una perquisizione.

Nel cassetto di un mobile, sono stati scovati e sequestrati oltre 20 grammi di cocaina e alcune dosi di crack e marijuana, nonché un bilancino di precisione intriso di residuo di droga e vario materiale, verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La donna è stata quindi arrestata e la droga consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestata è rimasta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e della decisione del giudice.

