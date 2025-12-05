Santa Teresa Riva. Completato il varo notturno dell’impalcato che sovrasta la via Agrò

Il viadotto verrà completato e aperto al transito entro ottobre 2026

Anas ha completato con successo il varo della prima campata che sovrasta la Via Agrò nel Comune di Santa Teresa di Riva. La campata, in carpenteria metallica, è stata da un lato, appoggiata sulla spalla lato Messina e dall’altro collegata alla campata numero 2 già varata negli scorsi giorni.

Nei mesi scorsi sono state ricostruite le opere in cemento armato che costituiscono le spalle e le pile del ponte. Attualmente sono in corso le lavorazioni relative alla realizzazione e varo degli impalcati metallici.

Il precedente Ponte Agrò era composto da 13 campate in calcestruzzo armato precompresso post-teso, per una lunghezza complessiva di circa 300 metri. A causa del rilevante stato di degrado delle strutture, si è reso necessario procedere alla completa demolizione e ricostruzione dell’opera, con l’obiettivo di adeguarla alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018 in materia di sicurezza sismica e statica.

Dopo la demolizione dell’intera struttura, la ricostruzione delle pile e delle spalle in cemento armato, si sta ora procedendo al montaggio del nuovo impalcato, realizzato con struttura mista acciaio-calcestruzzo.

Il nuovo ponte sarà composto da 9 campate, mantenendo la lunghezza complessiva originaria di circa 300 metri. L’avanzamento dei lavori ha raggiunto circa il 55% dell’importo contrattuale, pari a 9,1 milioni di euro, e procede in linea con il cronoprogramma stabilito.