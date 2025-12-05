Natale 2025: cimiteri aperti nei giorni festivi

Chiusi, invece, il 24 e 31 dicembre
In occasione delle Festività Natalizie 2025, il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani rispetteranno l’orario di apertura dalle ore 8 alle 13 nei giorni lunedì 8 dicembre, giovedì 25 dicembre, venerdì 26 dicembre 2025, giovedì 1 gennaio e martedì 6 gennaio 2026.
Il Gran Camposanto e tutti i cimiteri suburbani rimarranno chiusi, invece, nelle giornate di mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre.
Nelle giornate festive verrà garantito il servizio di accoglienza salme soltanto nelle giornate di lunedì 8 dicembre e giovedì 26 dicembre fino alle ore 13.
“L’Amministrazione comunale – spiega l’assessore ai Servizi Cimiteriali Massimiliano Minutoli – intende permettere a tutti i cittadini di rendere omaggio ai propri cari in giornate così particolari e speciali, garantendo momenti di raccoglimento e memoria”.