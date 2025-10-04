Ex hotel Riviera, per i reflui fognari c’è la soluzione. Botta e risposta Musolino-Carreri

Messina. Per la senatrice, "grazie alla pressione mediatica" dopo un suo video, si è sbloccata la situazione. Per l'asssessore, "solo propaganda"

MESSINA – “Qualche giorno addietro ho portato la vostra attenzione sull’ex Hotel Riviera di Messina con un video che grazie alle vostre condivisioni ha raggiunto in brevissimo tempo le 76 mila visualizzazioni e le cose, finalmente, si sono mosse.Nel video ho richiamato la Città metropolitana (proprietaria originaria dell’immobile), l’Università di Messina (committente dei lavori) e il Comune di Messina alle loro responsabilità. Il video evidenziava l’urgenza di risolvere una problematica che non solo blocca un investimento da 10 milioni di euro, ma che priva la città di 200 posti letto fondamentali per gli studenti universitari. In una città che conta ben 5.430 studenti fuori sede alla ricerca di un alloggio, ogni giorno di ritardo rappresenta un danno concreto”. Così la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, che si rivolge a chi la segue sui suoi canali social.

Musolino: “La pressione mediatica ha sbloccato la situazione dei reflui fognari”. Carreri: “Solo propaganda”

Continua la senatrice: “Grazie alla vostra pressione mediatica e a quella istituzionale è stata individuata la soluzione tecnica per porre fine agli allagamenti che affliggevano il piano seminterrato della struttura. Un intervento cruciale, poiché l’impossibilità di procedere con la pavimentazione e il completamento della hall, della palestra e delle aree ricreative era direttamente legata alla necessità di risolvere prima, e in modo definitivo, il problema delle infiltrazioni. In un vertice tra Comune, Amam e la direzione lavori dell’impresa Ricciardello, si è concordato di convogliare i reflui fognari dell’ex albergo direttamente nella condotta principale che corre sotto la linea del tram. I tecnici sono ora al lavoro sulla progettazione esecutiva dell’intervento, che verrà realizzato a breve”.

Ed è ecco la replica dell’assessore Nino Carreri: “Sul caso Riviera la senatrice Musolino fa propaganda su lavori già avviati da tempo. Ancora una volta assistiamo a un tentativo maldestro di riscrivere la realtà per ottenere qualche minuto di visibilità social. Va precisato che l’appalto relativo alla riqualificazione dell’ex struttura alberghiera, destinata a diventare residenza universitaria, è stato aggiudicato e avviato da tempo, e che le attività di messa in sicurezza e risoluzione delle criticità, compresa quella relativa alle infiltrazioni al piano seminterrato, erano già previste all’interno del cronoprogramma dei lavori”.

“Non c’è stato nessun ‘miracolo social’ – sottolinea Carreri – ma un percorso tecnico e amministrativo complesso, seguito passo dopo passo da Comune, Città metropolitana, Università e impresa esecutrice. Parlare oggi di ‘pressione mediatica’ come causa dello sblocco dei lavori non solo è fuorviante, ma rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti di chi, ogni giorno, lavora con serietà e competenza per dare risposte concrete alla città”. L’assessore ribadisce che “la soluzione tecnica relativa al convogliamento dei reflui fognari, oggi in fase di definizione progettuale, è il frutto di un percorso condiviso tra enti e soggetti coinvolti e non certo di improvvisazioni successive a un video sui social”.

“Il nostro modo di fare politica è quello dei fatti e non dei post – conclude Carreri –. Preferiamo lavorare in silenzio per consegnare alla città un’opera strategica per il diritto allo studio e per il rilancio del sistema universitario, piuttosto che assistere a tentativi di accreditarsi meriti che non spettano. Onestamente, aggiunge infine Carreri, è curioso notare come la senatrice, al pari di tanti soggetti che si dilettano sui social, perfettamente consapevole dell’avvio imminente dei lavori, si affretti a girare un video per poi poter dire ‘grazie a me si sono mossi’: un po’ come piazzarsi sotto un temporale già annunciato e vantarsi di aver fatto piovere”.