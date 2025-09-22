 Ex Hotel Riviera, lavori prorogati al 12 dicembre

Marco Ipsale

lunedì 22 Settembre 2025 - 11:00

Contemporaneamente si sta lavorando per risolvere il problema degli allagamenti in viale della Libertà

Dovevano concludersi il 14 settembre, cioè la scorsa settimana. Ma, con una recente ordinanza, il Comune ha deciso di estendere i provvedimenti di viabilità sul lato ovest della carreggiata, nel tratto antistante l’ex Hotel Riviera. La misura, già in vigore da oltre tre anni, è stata prolungata fino al 12 dicembre 2025.

L’ordinanza, la diciottesima emessa dal 2022 per lo stesso cantiere, si è resa necessaria per consentire il proseguimento dei lavori di riconversione della storica struttura in una “Casa dello Studente”.

Il provvedimento, richiesto dalla ditta incaricata, proroga le disposizioni precedenti che avevano limitato il transito sul viale per permettere l’occupazione di suolo pubblico.

L’ultima proroga è legata al problema degli allagamenti in viale della Libertà, che avevano bloccato il cantiere per il timore che la nuova struttura potesse risentire dei danni provocati dall’acqua. Per superare questo ostacolo, l’amministrazione ha avviato un progetto specifico per la raccolta e il riutilizzo delle acque piovane, affidando i lavori a una ditta esterna. Questi interventi, iniziati di recente, dovrebbero concludersi entro il 30 novembre.

