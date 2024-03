Ex ospedale Margherita, racconto fotografico di uno scempio FOTO

Abbandono, degrado, devastazione: ecco i padiglioni dopo gli ultimi incendi

MESSINA – Quel che resta di un ospedale. È stato punto di riferimento per la zona nord di Messina, poi dismesso e oggi in stato di abbandono. Nell’ex Margherita Il degrado e la devastazione sono evidenti sia all’esterno che all’interno di quelli che un tempo erano reparti. Dove prima si partoriva, si facevano visite specialistiche, ci si curava oggi rimangono solo segni di incursioni vandaliche e incendi di quei pochi arredi che restano da bruciare. Nelle ultime settimane ha fatto molto discutere il lancio di sassi dal tetto da parte di un gruppo di ragazzini. È bastato questo a far indignare la comunità messinese. Quei migliaia di metri quadrati divorati dalle erbacce e privati alla città da più di 20 anni non erano abbastanza per scandalizzare l’opinione pubblica.

Che fine ha fatto la Cittadella della cultura?

Il progetto della Cittadella della cultura giace nei cassetti della regione da troppo tempo. È qui che dovrebbero sorgere appunto la futura sede della Biblioteca regionale “Giacomo Longo”, del museo archeologico, di un museo del terremoto e della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali. Nel frattempo, il museo del terremoto è stato inaugurato, nel mese di novembre, al museo regionale di Messina, proprio accanto all’ex Margherita.

Purtroppo ancora oggi questo è lo stato dei luoghi, nel silenzio assordante da parte delle istituzioni. Vedi qui la gallery fotografica 👇🏻

Articoli correlati