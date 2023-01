Ezio Raciti ritorna sulla panchina del Messina - Tempostretto

Si ricompone dunque il tandem Raciti-Cinelli. La situazione adesso è peggiore e Raciti ad aprile auspicava: "Non disperdere il gruppo"

MESSINA – Acr Messina comunica di avere completato lo staff tecnico con il ritorno di mister Ezio Raciti. L’allenatore catanese, già lo scorso anno protagonista della cavalcata verso la salvezza in serie C (1.44 punti di media a partita), guiderà la squadra giallorossa dopo le dimissioni di mister Gaetano Auteri avvalendosi della collaborazione di Daniele Cinelli, già vice di Sullo e Autieri.

Si ricompone dunque il tandem Raciti-Cinelli che tanto bene fece al Messina, anche in seguito ad una corposa sessione di mercato invernale, nella scorsa stagione. Mister Raciti ha già diretto il primo allenamento, questa mattina, al Celeste. Sarà lui, venerdì mattina a sedere in conferenza stampa per la presentazione dei temi della partita tra Messina e Virtus Francavilla.

Differenze rispetto al passato

Lo scorso anno in una delle ultime uscite in sala stampa aveva detto: “Ci sono 12/13 elementi già sotto contratto da cui ripartire, se si aggiungono degli elementi validi si può provare a fare i playoff. Bisogna organizzarsi costruire e programmare per tempo. Sarebbe un peccato disperdere questo gruppo e questo zoccolo duro che si è creato”. Chissà se accettando l’incarico ci ha ripensato.

La situazione rispetto allo scorso anno è infatti peggiore. Il Messina aveva dei punti in più dopo il girone di andata, Raciti-Cinelli si insediarono già a fine dicembre e quindi ebbero a disposizioni un paio di partite in più. La squadra poi di base andava solo rinforzata, con già buoni elementi da valorizzare, quest’anno sono ancora meno le “pedine” che si salvano. In bocca al lupo comunque al nuovo mister.

