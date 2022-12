FabLab presenta Cares, il progetto Ue che ha coinvolto 34 ragazzi tra Messina e la Romania - Tempostretto

Il 30 dicembre l'open day sull'artigianato digitale in cui verrà mostrato l'esito del progetto. Roberto De Luca: "Stimolare i giovani a collaborazioni internazionali"

MESSINA – L’artigianato digitale al centro dell’open day di FabLab, che aprirà le proprie porte venerdì 30 dicembre alle 18 in via Croce Rossa 63. Durante l’intenso pomeriggio sarà presentato il Progetto Cares, programma di azione in mobilità, che ha coinvolto 34 studenti provenienti dalla Sicilia e dalla Romania. “Un’occasione – spiega Roberto De Luca del FabLab – per salutare l’anno trascorso, rivedendo le attività svolte durante questo anno, in particolare il Progetto Cares”.

Gli enti coinvolti

Si tratta di un progetto concluso lo scorso 19 dicembre all’istituto superiore “G. Minutoli” di Messina, finanziati dall’Unione Europea e che ha coinvolto il FabLab Messina, l’Aisr (Academy for International Science and Research) dal Regno Unito, il liceo tecnologico Valeriu Braniste dalla Romania, l’Horizont ProConsulting dalla Bulgaria, e l’Hilal Dogu Akademi turco, oltre a EuroNet. Durante il percorso partito a maggio 2022 e svoltosi tra Messina e Lugoj, in Romania, gli studenti hanno sperimentato tecniche e strumenti di artigianato digitale per approfondire temi relativi alla chimica, alla bio-energia e alla bioingegneria.

Cos’è lo Stem

“Lo Stem, Science, Technology, Engineering and Mathematics – spiega Roberto De Luca -, è un linguaggio ormai ben conosciuto per le istituzioni formative in tutta Europa, e non solo. Si tratta dell’insieme di competenze e delle conoscenze legate al mondo scientifico che permeano percorsi didattici ad hoc per le diverse fasce di età scolastiche. Il FabLab di Messina ha già sviluppato diversi progetti con le scuole della città che possono essere inscritte in questo campo. Con questo progetto vogliamo insegnare agli studenti ad approcciarsi alla scienza, alla tecnologia e alla matematica con lo scopo di raggiungere gli obiettivi tecnologici del 21esimo secolo; aumentare la partecipazione femminile e, più in generale, superare le differenze di genere nell’ambito delle Stem; creare ambienti comunitari che promuovono e supportano le Stem; diffondere l’utilizzo di strumenti di apprendimento innovativi. Stimolare i più giovani a intraprendere esperienze di collaborazioni internazionali”.