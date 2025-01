Falcomatà al Coordinamento Anci: “Avanzate proposte per lo svincolo di nuove risorse per gli Enti locali”

Proposte tre atti migliorativi, in altrettanti settori strategici, per aumentare la capacità di spesa dei Comuni e snellire le procedure burocratiche

ROMA – Coinvolgere i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo sulla riduzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, estendere la quota delle risorse libere prevista nel Pon Metro Plus ad altri programmi del Dipartimento della Coesione, attivare un protocollo d’intesa a livello nazionale con il Ministero della cultura per coinvolgere i Segretariati regionali e le Soprintendenze del processo di rigenerazione urbana delle Città. Sono i temi posti all’ordine del giorno dal sindaco di Reggio Calabria. Giuseppe Falcomatà durante l’odierna riunione del Coordinamento Città Metropolitane di Anci, concluso poco fa a Roma nella sede nazionale di via dei Prefetti.

Nel corso del confronto, al quale hanno preso parte sindaci e rappresentanti istituzionali delle quattordici Città Metropolitane italiane, il sindaco Falcomatà, anche nella sua qualità di componente dell’Ufficio di Presidenza di Anci, con delega ai Servizi pubblici locali, ha proposto una serie di indicazioni che sarebbero certamente utili ai Comuni ed agli amministratori di tutta Italia.

Il primo dei tre temi riguarda una questione strettamente contabile, utile a liberare risorse che i Comuni italiani potrebbero investire in servizi e dotazioni infrastrutturali. L’abbassamento del fondo produrrebbe infatti un importante tesoretto a livello nazionale, in dote agli Enti territoriali, immediatamente disponibile per investimenti sul territorio e servizi ai cittadini. L’idea, proposta dal sindaco Falcomatà, è quella di investire gli europarlamentari italiani affinchè il fondo di salvaguardia possa essere ridotto, attraverso una nuova normativa comunitaria che consenta ai sindaci di liberare importanti risorse per il territorio.

Sempre sul tema delle risorse, stavolta però provenienti direttamente dall’Unione Europea, è la seconda proposta di Falcomatà: utilizzare i medesimi parametri assegnati per l’utilizzo della quota di risorse libere prevista per il Pn Metro Plus anche per gli altri strumenti previsti dal Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una misura che agevolerebbe la programmazione di centinaia di Comuni italiani, efficientando la loro capacità di spesa dei fondi europei ed innalzando la percentuale complessiva che l’Italia ha l’opportunità di utilizzare.

La terza proposta riguarda invece il tema della rigenerazione urbana delle Città. In questo ambito l’obiettivo riguarda una maggiore condivisione con i livelli periferici del Ministero della Cultura, ed in particolare le Soprintendenze, attraverso un protocollo d’intesa nazionale che consenta di snellire le procedure di valutazione ed evitare lungaggini burocratiche e difficoltà durante la fase della progettazione di nuove opere o di rigenerazione degli spazi urbani.

“Tre proposte – ha affermato il sindaco a margine della riunione – che hanno incontrato l’interesse dei colleghi sindaci italiani, che attraverso Anci vogliamo portare all’attenzione del Governo affinché siano presi in esame dei migliorativi che consentano una maggiore agibilità nella programmazione ai sindaci e agli Enti locali. Ritengo siano modifiche di buon senso – ha concluso Falcomatà – che potrebbero rappresentare un’opportunità per tutti i territori, snellendo procedure burocratiche, aumentando la capacità di spesa di centinaia di Comuni e mettendo importanti risorse finanziarie e strumentali a disposizione delle comunità territoriali. Auspico che nel dialogo con l’Esecutivo nazionale i tre aspetti, che peraltro non hanno costi per il bilancio statale, possano essere presi seriamente in considerazione”.