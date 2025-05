Falsi incidenti stradali. 6 fogli di via obbligatori da Castroreale a Sant’Agata Militello

I poliziotti sono intervenuti, hanno recuperato il denaro sottratto e l’hanno restituito ai proprietari

Il questore di Messina, Annino Gargano, ha adottato sei fogli di via obbligatori e cinque avvisi orali.

Foglio di Via Obbligatorio

Tre dei quattro fogli di via obbligatori sono stati irrogati, su proposta del Commissariato di Polizia di Barcellona, nei confronti di tre campani, legati da vincoli familiari, resisi di recente responsabili a Castroreale di una tentata truffa nei confronti di una coppia di anziani coniugi. Uno dei tre, presentandosi come avvocato, è riuscito a farsi consegnare dalla coppia di anziani coniugi la somma di 500 euro, utile ad evitare l’arresto della figlia, incorsa nel fantomatico incidente stradale. Solo l’intervento di alcuni familiari presenti nelle vicinanze, avvedutisi della truffa in corso, ha consentito ai coniugi di riappropriarsi della somma poco prima sottratta con l’inganno. Ai tre, già gravati da precedenti specifici, è stato fatto Divieto di ritorno nel Comune di Castroreale per due anni.

Un altro Foglio di Via Obbligatorio è stato adottato nei confronti di un catanese, arrestato il 30 aprile scorso dai carabinieri di Sant’Agata di Militello perché responsabile del reato di truffa aggravata ai danni di un’anziana. Anche in questo caso, il catanese, con molti precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, oltre che gravato da Avviso Orale, ha inscenato, presentandosi come colonnello dei Carabinieri, l’arresto della figlia della donna in seguito a incidente stradale, persuadendo l’anziana a consegnargli la somma di 5mila euro. Intercettato dai militari a bordo della propria auto a Sant’Agata di Militello, è stato arrestato ed il denaro recuperato. Nei suoi confronti il questore ha adottato il Divieto di ritorno nel Comune di Sant’Agata di Militello per tre anni.

Stesso canovaccio per la truffa messa in atto il 7 maggio scorso, i cui due autori, sedicenti carabinieri, sono stati arrestati in flagranza di reato dai poliziotti del Commissariato di Patti e dai carabinieri di Patti. Vittima un’anziana donna a cui è stato fatto credere di dover pagare una cauzione per il rilascio dei familiari trattenuti in caserma a seguito di incidente stradale. Uno dei due truffatori, inoltre, ha tentato la fuga, nel corso della quale uno dei militari intervenuti ha riportato lesioni. Il fuggitivo è stato bloccato dagli agenti del Commissariato di Patti. Quanto sottratto, quasi duemila euro e preziosi in oro, è stato recuperato. Contestualmente, sono stati emessi i provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio con Divieto di Ritorno nei confronti di entrambi.

Provvedimenti di Avviso Orale

Il primo dei provvedimenti di Avviso Orale è stato emesso nei confronti di un uomo gravato da molti precedenti e destinatario, lo scorso novembre, dell’ordinanza cautelare emessa dal giudice del Tribunale di Messina nell’ambito di operazione antidroga della locale Squadra Mobile nei confronti di 23 persone. L’attività investigativa aveva consentito di individuare gli appartenenti ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed operante nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse.

Il secondo Avviso Orale è stato irrogato su proposta del Commissariato di Polizia di Sant’Agata di Militello, nei confronti di un uomo del quale è stata valutata la pericolosità sociale poiché recentemente denunciato per reati in materia di stupefacenti e già gravato da molti precedenti specifici, più volte controllato in compagnia di pregiudicati.

Un ulteriore avviso orale è stato adottato, su proposta della Compagnia Carabinieri Messina Sud, nei confronti di un uomo denunciato recentemente per il reato di sottrazione o danneggiamento di cosa sottoposta a sequestro e gravato da una condanna per furto aggravato e molti precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione.

La quarta misura di prevenzione è stata adottata, su proposta dei Carabinieri di Floresta, nei confronti di un uomo con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione ed in materia di abusivismo edilizio, nonché di recente denunciato per il reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

Infine, un provvedimento di Avviso Orale è stato adottato, su proposta dei Carabinieri di Santa Marina Salina, nei confronti di un uomo gravato da condanna per rapina nonché da precedenti per maltrattamenti verso familiari o conviventi, oltraggio, violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e truffa.