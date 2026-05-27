 Fede, scienza, cielo e... la Luna piena: al Sacrario di Cristo Re si guardano le stelle

Fede, scienza, cielo e… la Luna piena: al Sacrario di Cristo Re si guardano le stelle

Giuseppe Fontana

Fede, scienza, cielo e… la Luna piena: al Sacrario di Cristo Re si guardano le stelle

mercoledì 27 Maggio 2026 - 15:26

L'evento venerdì 29 maggio promosso dal Cid con la partecipazione del Gruppo Astrofili Messinesi.

MESSINA – Venerdì 29 maggio alle ore 20.30, il Sacrario di Cristo Re vivrà un evento unico nel suo genere, all’insegna di fede, scienza e arte. Ma soprattutto diventerà un luogo in cui i messinesi potranno rivolgere lo sguardo all’insù, alle stelle e alla Lunga. Si tratta dell’iniziativa dal titolo “Ti incoronano dodici stelle”, promossa dal Centro Interconfraternale Diocesano (CID) in collaborazione con l’Ente Basilica Cattedrale, il Capitolo e l’Associazione Rocca Guelfonia.

Gam allestirà postazioni per osservare la Luna piena

L’evento è organizzato in collaborazione con il Gam, il Gruppo Astrofili Messinesi, che allestirà postazioni di osservazione astronomica aperte al pubblico. Attraverso telescopi e strumenti professionali, i partecipanti avranno l’opportunità di osservare il cielo e lasciarsi guidare alla scoperta delle meraviglie dell’universo. E sarà una grande esperienza grazie alla Luna piena, che potrà quindi essere ammirata in tutto il suo splendore.

Inoltre sono previsti gli interventi di monsignor Costa e monsignor Tripodo, che “offriranno riflessioni teologiche e spirituali legate al tema dell’iniziativa, creando un dialogo suggestivo tra il cielo osservato dalla scienza e quello contemplato dalla fede”. E ci sarà anche tanta musica grazie all’esibizione del Coro di voci giovanili “Note colorate”.

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