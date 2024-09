Federconsumatori sugli abbonamenti Atm a 100 euro: “Segnaleremo all’Autorità Garante”

L'associazione chiede il rimborso o una sanzione all'azienda trasporti: "Non c'è stato riscontro adeguato dopo le proteste"

MESSINA – L’associazione Federconsumatori Messina è tornata sugli abbonamenti Atm per i parcheggi di interscambio a 100 euro. La vicenda è stata sollevata dal consigliere di FdI Libero Gioveni e da decine di abbonati, che hanno segnalato la questione anche a Tempostretto. Ora l’associazione ha sottolineato che “sta ricevendo numerose segnalazioni da parte di cittadini messinesi che nel 2023 hanno acquistato con ATM abbonamenti al prezzo di €100 per usufruire, per un anno, dei parcheggi di interscambio presenti in città”.

Federconsumatori: “Segnaleremo al garante”

E ha aggiunto: “Si è tuttavia verificato che i suddetti parcheggi siano rimasti gratuiti fino al corrente anno, con la conseguenza che le somme corrisposte dagli utenti siano state quindi indebitamente incassate da ATM. A tutt’oggi le doglianze espresse dagli abbonati sia nei confronti dell’Atm che del Comune di Messina, finalizzate ad ottenere un rimborso di quanto corrisposto, hanno avuto riscontro del tutto inadeguato, trovando così conferma l’eccepita illegittimità delle somme corrisposte all’Atm. In considerazione di quanto sopra Federconsumatori provvederà a segnalare la condotta commerciale scorretta dell’Azienda alla competente Autorità di Garanzia per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori che la stessa riterrà opportuno, alla luce dei fatti suesposti”.