Feola alla vigilia della Nissa: “Il Messina abbia coraggio in campo”

L'allenatore ha impiegato queste due settimana per inculcare i suoi concetti alla squadra: "Dobbiamo vincere non per l'aiuto della dea bendata"

MESSINA – Alla vigilia di Acr Messina contro Nissa, dopo una settimana di pausa, Vincenzo Feola presenta la gara spiegando il suo concetto di come la squadra debba arrivare all’obiettivo trovando le vittorie in campo: “Il risultato è figlio di tante situazioni, ma noi ci dobbiamo arrivare dietro una costruzione e organizzazione di gioco, non possiamo vincere grazie ad un colpo di fortuna. Sono convinto che con questo modo di pensare arriveremo alla salvezza, dobbiamo avere il coraggio di fare cose, essere spensierati”.

Feola aggiunge: “Noi dobbiamo essere sereni, tranquilli e coraggiosi di fare cose. I ragazzi erano abituati in modo diverso e i risultati gli davano ragione, non possiamo sempre sperare nella dea bendata. Questo ci porterà alla salvezza, all’inizio era tutto semplice e facile perché non avevano nulla da perdere, oggi siamo in corsa per salvarci, il merito va a loro che hanno fatto cose importanti. Ora dobbiamo chiudere quest’annata nel modo migliore e questa è la strada giusta”.

Presente alla conferenza stampa, e domani in tribuna, il presidente Justin Davis: “È importante la presenza del presidente. Tutto il popolo messinese deve stare vicini a squadra e ragazzi, dal primo all’ultimo dobbiamo remare in una sola direzione. Se il Messina si salva tutti ne trarranno benefici, se qualcuno pensa agli interessi personali non ci salveremo e sarà qualcosa di brutto per tutti quanti. Nelle ultime otto partite dobbiamo dare una mano a questi ragazzi”.

La settimana di pausa, come sta la squadra

Due settimane di lavoro: “In questo tempo ho lavorato e ho dato continuità all’idea che ho cercato di inculcare ai ragazzi dal primo giorno. Una metodologia che ci deve far crescere e portare alla salvezza, è stata una settimana in più per lavorare sui principi di gioco, ho recuperato giocatori e ho più possibilità di scelta o anche più soluzioni a partita in corso”.

Tedesco tornato in gruppo dopo il lutto, gli altri? “Non so ancora la situazione di Tedesco, dopo il lutto ha fatto la rifinitura stamattina. Valuteremo la situazione, mi dispiace per il grave lutto avuto, ci teneva, ci siamo sentiti e vorrebbe esserci valutiamo insieme. I Primavera coinvolti negli allenamenti sono bravi, classe 2008 che saranno il futuro del Messina, ma al momento ho altre priorità. Sia Matese che Clemente hanno recuperato e sono disponibili”.

L’avversario Nissa

Il tecnico sulla sfida dice: “Noi giochiamo contro una squadra che è costruita per vincere il campionato e sta lottando per farlo. Giochiamo contro una delle tre squadre più forti del campionato, loro verranno qui per vincerla e noi cercheremo di vincerla e ce la giocheremo a viso aperto. Se sono più bravi lo dimostreranno sul campo. Avranno rispetto di noi, l’hanno preparata in modo importante perché sa che noi ci giocheremo fino all’ultimo secondo vendendo cara la pelle”.

Una tabella salvezza?

L’allenatore chiosa dicendo che bisogna pensare partita per partita: “Oggi il Messina ha fatto qualcosa di straordinario e non è nelle ultime due posizioni, siamo in posto playout e ci giochiamo la salvezza. In generale non si possono fare calcoli, pensiamo partita per partita e sono convinto che per salvarci c’è bisogno dell’ultimo minuto dell’ultima partita. Non esistono tabelle, la cosa più smentita nel calcio sono proprio le tabelle. Qualche volta che l’ho fatta le cose sono andate al contrario”.