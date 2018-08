Multe agli ambulanti alla Passeggiata a mare. Ma lasciano lo stesso un porcile

Gli ambulanti hanno iniziato ad occupare la Passeggiata a mare sin dalla vigilia di Ferragosto, ma sono stati sanzionati da Polizia Municipale, Polizia di Stato e Carabinieri e la loro merce è stata sequestrata. Un'azione che non è servita, però, a contrastare il fenomeno. "Fino alle 2 di notte - dice l'assessore all'ambiente, Dafne Musolino - siamo riusciti a presidiare la zona. Dopo hanno forzato gli accessi e hanno installato le bancarelle. Abbiamo chiesto l’interforze ma la concomitante partenza della Vara ha imposto la scelta da parte del Questore di non eseguire lo sgombero forzato per ragioni di ordine pubblico".

Alla fine, è rimasto il solito porcile e stamani gli operatori di Messina Servizi hanno ripulito tutto. Discorso simile a Giostra, dove il mercato era regolare ma, al termine, in strada è rimasto di tutto. Anche qui, come ogni anno, grande lavoro per l'azienda che si occupa dei rifiuti.

Novità positiva, invece, quest’anno Messina Servizi ha iniziato la pulizia del percorso della Vara accodandosi al corteo, recuperando i rifiuti e spazzando la strada man mano che la festa procedeva nel suo percorso.