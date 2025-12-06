Fertility. “Non solo 530 borse, l’obiettivo è creare un lavoro stabile”

La presidente di Messina Social City Asquini descrive il progetto d'inclusione sociale e il nuovo laboratorio di formazione. Stamattina la presentazione al Palacultura

MESSINA –Progetto Fertility a Messina: al via 530 borse d’inclusione sociale. Si parte con 530 beneficiari nel triennio 2025–2027, che si trovano in condizioni di fragilità socio-economiche. Il tutto “con l’obiettivo di costruire percorsi personalizzati di attivazione sociale e inserimento lavorativo”. Stamattina al Palacultura Antonello si è svolto l’evento pubblico dedicato all’avvio dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Messina e dalla Messina Social City.



Sottolinea Valeria Asquini, presidente di Messina Social City: “Dalla settimana prossima gli enti ospitanti cominceranno ad accogliere i borsisti, dopo la firma della convenzione e con progetti definiti per ciascuno di loro. Progetti calibrati su attitudini e competenze. E faranno 32 mesi per 25 ore settimanali. L’indennità è più alta rispetto alla precedente edizione: 700 euro al mese, invece di 600. Gli enti ospitati sono Arismè, Patrimonio Messina Spa, Messina Servizi, Atm, Irccs Centro Neurolesi Bonino-Pulejo, Focacciamo e Serengis (come enti privati). Si tratta di persone che hanno partecipato a un avviso pubblico. Il requisito specifico era la presa in carico dei servizi sociali e un disagio socio-economico. Vivere in un’area di risanamento dava un punteggio importante”.

Aggiunge la presidente della partecipata: “Il progetto consiste in un investimento di oltre 28 milioni di euro. E prevede, da una parte, le borse d’inclusione sociale e dall’altra la costituzione di un Social Innovation Lab. Ovvero un hub integrato che punta a creare sempre più opportunità lavorative e un’occupazione inclusiva”.

“La formazione per favorire un’occupazione stabile”

Il tema vero, ancora di più in un territorio così fragile come quello messinese, riguarda proprio la creazione di veri posti di lavoro. Precisa la dottoressa Asquini: “Questo laboratorio è dedicato alla formazione, con un budget di due milioni e 800 euro, partendo da un’analisi dei fabbisogni e con l’intento di far acquisire competenze. L’obiettivo è proprio creare occupazione, un’occupazione inclusiva, grazie alla sinergia tra imprese sociali, enti del terzo settore e realtà dell’ambito pubblico”.

