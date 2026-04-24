Festa della Liberazione a Messina, musica al Parco Horcynus Orca

Ecco il programma del 25 aprile con artisti siciliani e calabresi. Organizzano Anpi e Cgil, con associazioni ed Emergency

MESSINA – “Dal pop alla musica popolare, dal punk rock all’hip hop, dai ritmi più gettonati dai giovani alle note della tradizione più verace. Anche quest’anno la Festa della Liberazione sarà un momento di incontro e confronto, ma soprattutto un momento di gioia e coinvolgimento per quanti vorranno trascorrere il pomeriggio di sabato 25 Aprile in musica. A farci compagnia saranno artisti siciliani e calabresi che si alterneranno sul palco del Parco Horcynus Orca sabato prossimo dalle 17 in poi”. Così gli organizzatori dell’evento l’Anpi e la Cgil, insieme a tante altre associazioni presenti sul territorio, unite nel sostenere la campagna promossa da Emergency “R1PUD1A la guerra”.

“Direttore artistico della manifestazione Giacomo Farina, anche quest’anno nella doppia veste di organizzatore e musicista. Accanto a lui la “pasionaria” Caterina La Rocca e il giornalista Marcello Mento, che avranno il compito di fare alternare gli artisti e gli esponenti delle associazioni chiamati a dare un saluto”, fanno sapere Anpi e Cgil.

Il programma musicale del 25 aprile a Messina

Ad aprire il concerto il duo tutto al femminile composto dalla cantante pop Paola Fazio e dalla pianista jazz Ersilia Dolci, che proporrà alcuni brani molto conosciuti tra cui una suggestiva versione di “Bella ciao”. Seguirà “Armonie del Sud”, il progetto musicale calabrese nato nel 2017, formato da musicisti polistrumentisti, appassionati di musica folk popolare, alla ricerca di suoni antichi e testi che appartengono alla tradizione.

Per la prima volta sul palco messinese la cantastorie Oriana Civile, interprete unica e preziosa del repertorio musicale di tradizione orale della sua terra. Sarà quindi il momento di una delle formazioni popolari più conosciute e amate a cavallo dello Stretto, quella di “Sicilia e Dintorni”, con il loro repertorio agro-pastorale riproposto con rispetto e passione, frutto di una ricerca e di una raccolta tra Peloritani e Nebrodi.

La seconda parte del concerto sarà aperta da Iastimo, nome d’arte del messinese Giuseppe Comunale, che attraverso l’hip hop e il rap porta avanti la sua battaglia a favore delle disabilità.

A prendersi la scena a seguire sarà il trio dei Nympha, con le loro sperimentazioni sonore, in cui mischiano influenze punk ed emo con accenni soft metal.

“A chiusura un ospite d’eccezione, un musicista tra i più apprezzati della scena messinese, Giovanni Alibrandi, violinista di talento e sensibile interprete di progetti musicali di grande respiro”, viene evidenziato.

Porgeranno il loro saluto, alternandosi con i musicisti, Silvana Salandra per l’Anpi, Francesco Oliveri per Fondazione Messina, Marcella Magistro per la Cgil, Santino Cannavò per l’Uisp, Salvatore Rizzo per Libera, Orazio Grimaldi per Emergency e Mariafrancesca Pellizzeri per l’Udu.