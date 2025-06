Festa della musica, una mostra sull’identità siciliane alla Biblioteca regionale

MESSINA – Si aprirà sabato 14 giugno, alle ore 17:00, con l’Inaugurazione della Esposizione bibliografico-iconografica nel Salone Eventi d’Istituto, la manifestazione “Identità musicali siciliane, storia, cultura, società. Dall’età greca alla contemporaneità”.

In sinergia con l’ ”Associazione Kiklos” e l’Istituto culturale “Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani”, la Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo” ha approntato un ricco palinsesto che include, oltre che alla Esposizione di preziosi volumi estrapolati dai Fondi d’Istituto e di foto tematiche messe a disposizione per l’occasione dall’artista Manuela Martines, tre Incontri tematici (14 e 21 giugno) con la partecipazione di esperti e, in chiusura, un momento performativo con esecuzioni di brani in lingua dialettale siciliana da parte di Artisti contemporanei.

La Mostra resterà fruibile fino al 27 giugno 2025, durante gli orari di apertura dell’Istituto.

L’iniziativa si innesta nell’ambito della trentunesima edizione della “Festa della Musica”. L’Assessorato Regionale dei BB.CC. e I.S. ha assicurato supporto anche finanziario alla manifestazione con stanziamento di Fondi su Capitolo dedicato.