Fiera. Mega: "Qualcuno voleva boicottarci, l'intesa col Comune è forte" - Tempostretto

Il presidente dell'Autorità Portuale commenta la consegna delle aree per i lavori di recupero della Fiera

“Dopo alcuni decenni di colpevole abbandono, di cui nessuno sembra ricordarsi forse per non andare a cercarne i responsabili, finalmente si concretizza, con la consegna delle aree all’impresa per la cantierizzazione, il nostro progetto di realizzazione di un parco urbano nelle aree libere della ex Fiera di Messina”.

Così il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, Mario Mega.

“In molti hanno creduto e sostenuto la nostra idea mentre altri la snobbavano e successivamente tentavano di boicottarla in vari modi non ultimo quello di sollecitare una rivendicazione alla competenza del Comune dimenticandosi che solo pochi anni fa (agosto 2019 per l’esattezza), su proposta della soppressa Autorità Portuale di Messina condivisa da tutti gli attori locali, è stato approvato il piano regolatore portuale che ne conferma la titolarità al demanio marittimo statale stabilendo le funzioni che dovranno esservi svolte.

“Intesa col Comune è forte”

La verità, che a qualcuno non piace, è che l’intesa con l’Amministrazione Comunale è forte su questi temi perché comune è l’interesse a rendere Messina più bella, più vivibile e più accogliente superando quelle visioni di privatizzazione delle aree pubbliche che non fanno bene allo sviluppo della città.

Ora finalmente, come si dice, le chiacchiere stanno a zero. Il cantiere partirà presto e entro la prossima estate sarà realizzato un parco urbano, progettato secondo i criteri più moderni della riqualificazione urbana ecologicamente orientata, che consentirà di restituire agli usi urbani un polmone verde, a ridosso del centro cittadino e del porto, direttamente affacciato sul mare dello Stretto di Messina.

Boccetta – Annunziata

Nel frattempo è stato pubblicato il bando del concorso di progettazione per la riqualificazione urbanistica di tutta l’area demaniale marittima che è delimitata dai torrenti Boccetta e Annunziata che metterà a disposizione un masterplan unitario di intervento oltre che la progettazione preliminare del recupero degli immobili abbandonati della ex fiera.

L’elemento comune tra la realizzazione del parco ora avviata e la progettazione complessiva di tutta l’area sarà quello di creare uno spazio a dimensione urbana dove le funzioni portuali previste siano complementari alla fruizione degli spazi da parte dei cittadini e dei turisti consentendo una riappropriazione pubblica del fronte mare colpevolmente negata negli ultimi cinquanta anni.

Zona Falcata

Non sarà un percorso facile ma è quello che cittadini e portatori di interessi hanno chiesto a gran voce nel confronto pubblico che abbiamo condotto lo scorso anno confermando una visione di riqualificazione che speriamo ora diventi un impegno comune nel futuro ed il primo tassello di un ridisegno complessivo che proseguirà, per quanto ci riguarda, con l’avvio, entro l’anno, della progettazione dell’altro parco urbano in zona Falcata che consentirà di completare le azioni di recupero del fronte mare portuale”.