Filatelia, medaglia d'oro a Vasto per il messinese Cesare Giorgianni - Tempostretto

MESSINA – Nuovo prestigioso riconoscimento per il “Circolo Filatelico Peloritano” e in particolare per il suo vicepresidente Cesare Giorgianni. Il collezionista messinese ha infatti ottenuto la medaglia d’oro all’Esposizione Filatelica “Vastophil 2023” tenutasi dal 15 al 17 settembre a Palazzo d’Avalos di Vasto.

Nell’occasione, Cesare Giorgianni, giornalista e scrittore, ha partecipato alla manifestazione in provincia di Chieti mettendo in mostra la raccolta di filatelia tematica “Hitler, da Braunau a Danzica” che, attraverso 84 pagine ricche di materiale postale dell’epoca, illustra quella che lo stesso autore descrive in prefazione come l‘ “Ascesa al potere di un assassino”, Adolf Hitler, che causò milioni di morti.

Una collezione storica, quindi, condotta attraverso un’accurata e difficile analisi filatelica, mirata esclusivamente a ricostruire con equilibrio tutte le fasi che portarono alla nascita del Terzo Reich e quindi a quel drammatico momento che fu causa scatenante della Seconda Guerra Mondiale.

Una medaglia d’oro, questa attribuita a Cesare Giorgianni, alla base della quale vi sono decenni di studio e ricerca di materiali filatelici che ricoprono, tematicamente, ogni passaggio del testo.

La collezione “Hitler, da Braunau a Danzica” aveva già ottenuto la medaglia d’oro anche nel 2021 in occasione dell’Esposizione virtuale-Nazionale e di qualificazione “Phil-Italia 4.0”, anch’essa organizzata dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane.

