Fiocco rosa a Tempostretto. È nata la figlia di Giuseppe Fontana

Benvenuta al mondo alla figlia del nostro redattore

MESSINA – È nata alle 22.43 del 10 giugno 2026 la figlia del nostro redattore Giuseppe Fontana e di Martina Ferro. Giuseppe e Martina ringraziano l’équipe del Policlinico composta dalle ostetriche Annalisa Amato, Gaia Saitta e Marzia Costanzo, i medici Angelo Caravetta e Grazia Foti, le specializzande Gaia Fugazzotto e Cristina Barracato, la studentessa Antonella Alves e l’infermiera Angela Ranieri.

A Giuseppe, a sua moglie e alla piccola nuova arrivata gli auguri e un abbraccio da parte dei soci della Tempostretto S.r.l., dell’editore, del direttore, dei redattori e di tutti i collaboratori.