Fiori d’arancio in casa Sciotto - Tempostretto

Fiori d’arancio in casa Paolo Sciotto (già presidente dell’Acr Messina). Nella chiesa “S. Camillo” di Messina, padre Pietro Scolaro ha unito in matrimonio Paolo Nicola Sciotto e Sabrina Crispi. Testimoni per lo sposo: Salvatore Sciotto, Piera Mollica, Laura Ammendolia e Lisa Cuomo; per la sposa: Rossella Crispi, Enrica Calí e Domenico Lembo. Dopo la celebrazione eucaristica gli sposi hanno festeggiato con parenti ed amici a Villa Mon Repos (Taormina). Agli sposi Paolo Nicola e Sabrina gli auguri dell’Amministratore unico di Tempo Stretto, Pippo Trimarchi e di tutta la società editrice.