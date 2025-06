Flag Football, i Caribdes Messina attesi dalle fasi nazionali

Dopo aver chiuso il girone Sud al secondo posto seguiranno appuntamenti sulla Penisola. Impegnati i giovani al Trofeo Coni e nel torneo scolastico

MESSINA – Dopo la prima trasferta a Latina e il bowl disputato in casa alla Cittadella Sportiva Universitaria, i Caribdes Messina hanno chiuso gli impegni del proprio girone a Grottaglie in provincia di Taranto dove hanno raccolto un perfect score di tre vittorie sulle tre gare giocate e pregevole in particolare il successo sulla Palermo Sharks, prima in classifica. Dopo il risultato dello scorso 4 maggio i peloritani terminano al secondo posto nel girone Sud.

Per gli atleti della presidente Mazzaglia adesso gli appuntamenti finali che li vedranno prima giocare a Ferrara, il 28 e 29 giugno, nella tappa interdivisionale opposti alle squadre del girone nord-est (Aquile Ferrara, Cocai TerraFerma, Refoli Trieste, Sentinels Isonzo, Thunders Trento) e successivamente a Palermo il 19 luglio altri incroci stavolta con il girone nord-ovest (Blitz Ciriè, Giaguari Torino, MInotauri Torino, Predatori GdT). Ultimo appuntamento che vedrà tutte e 33 le squadre iscritte al campionato nazionale Flag Senior impegnate poi a settembre a Grosseto nel big bowl nazionale.

Attività Under e nelle scuole

Le attività dei Caribdes Messina li hanno visti impegnati anche sul territorio messinese e in particolare nelle scuole nell’ultimo mese. Presso l’istituo comprensivo Gaetano Martino di Tremesieri il 2° progetto Flag Football School si è concluso con un torneo tra le classi, in particolare hanno partecipato le prime della scuola secondaria di primo grado.

Mentre più recentemente, lo scorso 15 giugno, in occasione della giornata dello sport organizzata dal Coni, i Caribdes erano a Palermo con la selezione Under 14, nell’immagine in evidenza, per il secondo anno consecutivo la società peloritana ha preso parte a questa esperienza.

