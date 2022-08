Flc Cgil: "A Messina poche mense scolastiche e non si può fare il tempo pieno" - Tempostretto

Ne può fruire solo il 16 % delle scuole di Messina, percentuale che sale al 20 % in provincia, rispetto a una media nazionale del 43 %

“A Messina e provincia sono pochi gli istituti della scuola primaria dotati della mensa. In provincia, infatti, l’80% degli studenti non può fruire di questo servizio, mentre in città questa percentuale sale all’84%, contro una media nazionale del 57%”. Lo dice il segretario della Flc Cgil di Messina, Pietro Patti, commentando i dati pubblicati nell’ultimo report della Svimez.

Condizione necessaria

“Questa situazione – aggiunge – si ripercuote anche sul tempo scuola, poiché la presenza della mensa è condizione necessaria per l’attivazione del tempo pieno. Basti pensare che chi non può fruire del tempo pieno perde nell’arco dei cinque anni 2300 ore di scuola, pari a 2,5 anni in meno”.

“Tutto ciò è inaccettabile – conclude Patti – da anni chiediamo al governo nazionale, a quello regionale e alle amministrazioni locali un forte investimento infrastrutturale. Purtroppo senza ottenere nessun risultato. I recenti bandi del Pnrr non bastano, serve un piano di investimenti dedicato alla scuola nel Mezzogiorno”.