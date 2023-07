"Fogna a San Saba verso il mare, nell'aria i miasmi" VIDEO - Tempostretto

La segnalazione di una cittadina e dell'amministratrice del condominio "Il Canneto". L'Amam: "Verifichiamo subito"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sono una cittadina residente in estate presso il complesso Il Canneto, situato tra Rodia e San Saba, a Messina. Mentre scrivo, mercoledì 26 luglio, l’acqua non arriva da tre lunghi giorni (mentre stranamente al villaggio San Saba arriva puntualmente la notte). Inoltre, la linea fognaria che percorre il nostro tratto fronte mare, vetusta e danneggiata in più punti dai marosi, rilascia liquidi maleodoranti e pericolosi per la salute pubblica e l’ambiente circostante. Io e altri residenti abbiamo cercato invano di contattare l’Amam ai vari numeri telefonici indicati sul sito, attivi 24 ore su 24, senza ottenere alcuna risposta. Invio il video di un tratto danneggiato della linea fognaria da cui fuoriescono liquami maleodoranti”.

Abbiamo contattato la presidente di Amam, Loredana Bonasera, che ci ha assicurato un’immediata verifica. Nel frattempo, interviene pure l’amministratrice sempre del condominio “Il Canneto”, l’avvocata Palma Bonfiglio: “Nel video si vede uno squarcio nel muro e da lì i liquami arrivano sulla spiaggia e poi a mare. Ho inviato una pec all’Amam per invitare a risolvere la situazione della spiaggia confinante con il nostro condominio. Dalla fogna deriva una grossa perdita di liquami in modo ricorrente. L’aria è infestata dai miasmi e i liquami, riversandosi sulla spiaggia e il mare, inquinano e impediscono la balneazione”.

Continua l’amministratrice del condominio: “Ho sollecitato la fine di questi disservizi e soprattutto sono necessari interventi strutturali. Il muro di contenimento in cemento armato è ormai mal ridotto”.

Articoli correlati