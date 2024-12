Fondazione Piccolo, con la legge Finanziaria si scongiura la vendita all’asta

Le reazioni del ministro della Cultura Giuli e del presidente Pruiti Ciarello: "Viene tutelato il patrimonio immobiliare della struttura a Capo d'Orlando"

CAPO D’ORLANDO – “L’approvazione della legge Finanziaria regionale porta con sé una norma di grande importanza per il futuro della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, Grazie alla legge sarà scongiurata la vendita all’asta del suo patrimonio immobiliare. La Fondazione Piccolo, con il ricavato

della cessione alla Regione di alcune opere pittoriche del barone Casimiro Piccolo di Calanovella,

sarà in grado di definire i vecchi rapporti debitori, che hanno portato all’avvio della procedura di

espropriazione immobiliare”. Ad annunciarlo è l’avvocato Andrea Pruiti Ciarello, presidente della Fondazione.

Vengono ringraziati, in una nota, i deputati regionali Bernardette Grasso (Forza Italia) e Pino Galluzzo (Fratelli d’Italia) e l’impegno del governo siciliano. E afferma a sua volta dichiara il ministro della Cultura Alessandro Giuli: “Il provvedimento della Regione Sicilia che consente di evitare la vendita all’asta del patrimonio immobiliare della Fondazione Piccolo è una notizia che accolgo con piena soddisfazione.

L’intervento dell’Ente regionale, oltre a tutelare Villa Piccolo, consente al contempo la valorizzazione degli “Acquarelli magici”. Continuerò a seguire le attività della Fondazione con grande attenzione e interesse”.

E aggiunge il presidente Pruiti Ciarello: “Sono soddisfatto dell’importante norma approvata nella finanziaria regionale. Gli “Acquerelli magici”, che faranno parte del patrimonio regionale, sono gli stessi che il critico Vittorio Sgarbi ha definito “straordinarie opere che attingono direttamente alle scaturigini

del Mito”, fonte di ispirazione per il poeta irlandese William Butler Yeats e per tutti gli altri scrittori

e poeti esoterici. Il mondo della cultura siciliana e nazionale non può che essere profondamente

grato a chi consente di salvare un bene come Villa Piccolo, sineddoche dei Gattopardi siciliani e

quindi della stessa Sicilia. Il plauso del Ministro Giuli verso la norma regionale, è il segno dell’importanza che Villa Piccolo riveste per l’offerta culturale nazionale”.

