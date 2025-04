Prorogata l’isola pedonale in via Camiciotti: strada chiusa al traffico fino a gennaio 2026

Si parla del tratto tra le vie Giordano Bruno e Ugo Bassi

MESSINA – Via Camiciotti, nel tratto tra via Giordano Bruno e via Ugo Bassi, resterà area pedonale fino al 31 gennaio 2026. Questo è quanto ha ratificato il dipartimento servizi manutentivi attuando la delibera di giunta n.279 del 22 aprile, che ha prorogato la pedonalizzazione della zona, già precedentemente chiusa al traffico veicolare.

La precedente delibera era stata emanata l’1 ottobre 2024 e predisponeva la pedonalizzazione fino al 31 marzo 2025.