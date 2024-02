Fondi europei in Sicilia, il sito della Regione in tilt dal 4 febbraio

Da nove giorni è impossibile accedere a bandi e informazioni. Ecco perché

Il portale Euroinfosicilia è uno strumento della Regione per fornire informazioni su bandi e avvisi legati ai fondi comunitari. Tuttavia, dal 4 febbraio il sito del Dipartimento regionale della programmazione è down, ovvero inutilizzabile (fonte BlogSicilia). Per “manutenzione tecnica del server”, gli aggiornamenti europei sono sospesi.

Il sito ha anche un’area riservata destinata agli operatori del settore. Ma sia per il pubblico, sia per gli addetti ai lavori, per ora ogni informazione è inaccessibile. A ricostruire la vicenda è sempre BlogSicilia: alla mezzanotte del 4 febbraio è scaduto l’affidamento del servizio alla Golem Net, che lo ha gestito per quattro anni. Nel passaggio dei dati sul nuovo sito, gestito in proprio dalla Regione siciliana, è avvenuto il blocco.

“Mi rendo conto che si tratta di un disservizio – ha dichiarato a BlogSicilia il dirigente generale del Dipartimento Programmazione della Regione Vincenzo Falgares – e stiamo operando per riattivare al più presto il sito e tutti i servizi ad esso collegati. Contiamo di essere on line entro la settimana”.