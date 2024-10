Fondo De Pasquale, non solo case popolari. Ok al progetto per un parco

A breve l’affidamento dei lavori di bonifica Spazi per giochi, ginnastica e per rilassarsi, con varie panchine. Rigenerazione vegetale delle aree verdi e piantumazione di nuovi alberi. Non ci saranno solo 60 nuove case popolari, a Fondo De Pasquale, ma anche aree fruibili h 24 per i cittadini. La Città Metropolitana di Messina ha approvato il progetto definitivo di “Riqualificazione e recupero delle aree circostanti di Fondo De Pasquale” per un importo di 600mila euro, da mandare in appalto integrato (esecutivo più lavori), finanziato dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e gestito da Invitalia. Ma, dopo anni di abbandono delle aree sbaraccate, a che punto è la costruzione delle nuove case popolari? Non è ancora iniziata perché dalle indagini pre rimozione dei rifiuti è emerso che nel terreno ci sono materiali inquinanti. Prima di costruire sarà necessario scavare e togliere circa due metri di terra, un’operazione simile a quella in corso a Fondo Saccà. A Fondo De Pasquale, invece, l’affidamento dei lavori di bonifica è previsto a giorni.